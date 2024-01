El kiosquero viral que liquidó a Arcor reveló que "la venta está muy mal"

Claudio Aníbal Páes, conocido como el "kiosquero viral" en las redes sociales, volvió a publicar un video donde expone los desmesurados aumentos de Arcor, gigante de la industria alimenticia de Argentina. En su mensaje apunta contra Luis Pagani, la mente detrás de la reconocida empresa, cuestionando la necesidad de tales subas en un contexto económico tan complejo. El hombre realizó un listado de algunos de los incrementos en los precios: "Los chocolates aumentaron un 40%, pastillas un 30%, toda la línea de gomitas Mogul un 30%, chicles 35%, alfajores 30%". Y comentó que "estos artículos van a pasar a ser de lujo".

El kiosquero que es furor por estas horas habló con MDZ Radio 105.5 FM y aclaró que "la empresa que tomó el puntapié de los aumentos fue Arcor. El 12 de diciembre fueron los primeros incrementos brutales en los alimentos que iban del 40% al 60%. Esa semana fue súper estresante porque las listas venían y no dábamos abasto para cambiar los precios. En ese momento nos decían que venían con los aumentos atrasados, cosa que me pareció raro porque yo no creo que una empresa de la envergadura de Arcor haya perdido dinero en todo el año.

"Después, mí distribuidora me dijeron que muchos tenían productos del programa Precios Justos, y que eso les bajó la rentabilidad y que tenían que acomodarlo, pero tampoco le creí. Si ví cuatro productos de Arcor con precios cuidados, es mucho", comentó mostrando su descargo contra la empresa nacional.

Además, aclaró que "hice el video porque me harté, en diciembre ya hicieron aumentos que fueron brutales, entonces estos aumentos no sé en concepto de qué son. Antes era porque aumentaba el dólar, pero ahora el dólar está planchado, entonces no sabemos realmente el motivo. Lo peor de todo es que las demás empresas siguen esos aumentos, no en la misma escala, pero lo hacen y la venta está muy mal".

Y concluyó, argumentando: "En diciembre tuvimos una baja de casi un 20% en CABA. El kiosco está abierto las 24 horas, tiene tres turnos, de acá comemos cinco familias, ahora tuvimos que reasignar la rentabilidad. Yo pasé a llevarme un sueldo y con eso hay que ir tirando. Hubo un incremento que no trasladamos porque ya no lo vendíamos, más caro imposible. El kiosco se ha transformado en una gran consultora. Viene la gente y putea al gobierno y a todo el mundo porque están muy irritables. Nosotros ya no podemos poner los precios porque a veces te olvidas y quedamos atrasados".

