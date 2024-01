El deplorable estado de la oficina de Anses en Las Heras que fue refaccionada

La desidia y el pésimo estado de una oficina de Anses en Las Heras que está recién arreglada preocupa. Las tormentas de los últimos días hicieron que el techo se cayera y los empleados no pueden trabajar por el peligro que eso genera. A su vez, una parte de la dependencia está totalmente inundada.

Este jueves por la mañana, bien temprano, los trabajadores de dicha oficina se reunieron en una asamblea extraordinaria por "la preocupación expresada por todo el personal frente a la situación edilicia". Según pudo saber MDZ, el 2 de enero tras la tormenta "los paneles del techo norte de la oficina se desplomaron (por lo que baños de personal y cocina quedaron clausurados) e ingresó agua al interior del edificio anegando áreas donde se encuentran heladeras, microondas y demás electrónicos. Sin contar aquellas partes del techo que tienen filtraciones por encima de los puestos de atención, donde se mojaron computadoras, periféricos, aire acondicionado e impresora".

Luego, el 3 de enero, los empleados comentaron que "al ingresar en nuestro horario laboral habitual, nos encontramos con una oficina inundada, con todos los daños detallados anteriormente y desde la conducción se elevaron los reclamos pertinentes a la Jefatura Regional Cuyo, desde donde se levantó contingencia dada la imposibilidad de trabajar y atender al público en esas condiciones. Cabe aclarar que esto no es una novedad ya que en cada ocasión que ha llovido desde que nos reincorporamos a esta oficina, la situación edilicia ha ido empeorando".

Un dato no menor es que la oficina fue remodelada sin finalización de obra por lo que, por ejemplo, no cuentan con salida de emergencia, las cerraduras de las puertas fallan y las cloacas están mal terminadas por lo que las aguas servidas emergen en el lugar de esparcimiento que tiene la oficina. Los matafuegos no están ubicados ni señalizados y tampoco hay botiquín de emergencias, según contaron los empleados.

La oficina por dentro luce deteriorada tras las obras y sin techo. FOTO: MDZ.

"Continúa la preocupación sobre nuestra integridad física y la de los beneficiarios, al no tener certezas del estado de la estructura edilicia dado que no ha sido verificada por ningún personal idóneo. Ya contábamos con problemas eléctricos en la pared que divide al público del sector de atención, que da leves descargas al contacto por lo que, ¿qué nos garantiza ahora que esto no empeore ahora que la estructura se llueve y puede seguir húmeda?", indicaron los empleados.

La oficina de Anses de la calle Rivadavia de Las Heras comenzó a ser refaccionada en julio de 2023 y estuvo meses sin atender al público debido a esas obras. Meses más tarde fue reinaugurada pero al parecer las obras no han sido contundentes debido a que con la primera tormenta se vinieron abajo y como se puede observar en las imágenes ya está deteriorada. Ante esta situación, sigue siendo dificultoso atender al público que necesita del servicio de Anses en ese departamento de la provincia.