Arañas peligrosas que viven con nosotros: picadura, síntomas y todo lo que hay que saber

Con el aumento de la temperatura, los insectos y arácnidos empiezan a estar más activos y por eso hay que tener ciertas precauciones para evitar sustos.

Sergio Saracco, presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, explicó en MDZ Radio 105.5 FM cuáles son las arañas peligrosas que podemos encontrar en el país y la provincia, los síntomas que provocan sus picaduras y qué hacer para evitarlas.

Ante todo, señaló que no hay que tener temor: “Hoy son mucho más peligrosos algunos mosquitos, que transmiten enfermedades bastante complicadas como es la fiebre amarilla, el dengue, el zika y otros”.

“En lo que hace a las arañas, saber que en nuestro país hay cerca de 800 variedades, dentro de las cuales solo hay tres que revisten una importancia médica: la Phoneutria o Araña de los Bananos, la Latrodectus o Viuda Negra y la Loxosceles o Araña de Rincón. De estas tres, solo dos se encuentran en el territorio provincial: la Viuda Negra y la Araña de Rincón (o de los cuadros)”, detalló.

Y enfatizó: “La Viuda Negra es una araña extra domiciliaria, esa se encuentra fuera de la casa, en zonas rurales o poco habitadas. Es muy frecuente en época de cosecha, donde a veces uno accidentalmente las puede aprisionar y pican”.

En tanto que “la Araña de los Cuadros está en la casa de todos nosotros, busca lugares oscuros, tranquilos, generalmente en los placares, debajo de los cajones en los muebles. Y cuando nos ponemos alguna ropa que hace mucho que no usamos puede estar ahí dentro y, al sentirse aprisionada, pica”.

Loxosceles o Araña de Rincón (Shutterstock)

Saracco explicó las particularidades de las picaduras de araña: “La Viuda Negra cuando nos pica sentimos un pinchazo, como una aguja que se nos ha clavado; y a los pocos minutos empezamos con mucho ardor, molestia local, casi no se ve nada en la zona que ha picado, pero al cabo de media hora, una hora, aparecen síntomas generales. Contracturas, nerviosismo, sudoración. No hay casos de muerte descripto en el país por estas picaduras, pero sí llevan a la consulta médica porque uno se siente mal en las primeras horas”.

“La picadura de la araña domiciliaria a veces pasa desapercibida, es una pequeña molestia y al cabo de las primeras seis horas empieza a tomar color la zona donde ha picado y vamos a ver que la zona donde inoculó el veneno se pone más oscura y empieza a haber una reacción rojiza alrededor. Necesitamos ver cómo evoluciona para saber si ha sido esta araña y si requiere o no el uso del antídoto. En los últimos 20, 25 años hemos tenido unos cinco casos de muerte por esta araña, porque hay un pequeño porcentaje que hace complicaciones sistémicas”, indicó.

Además, aconsejó “sacudir la ropa y el calzado, mantener la cama separada de la pared. A veces salen a la noche a buscar alimentos y es cuando hay que tener cuidado”.

“Generalmente la picadura de la araña domiciliaria no hace que me sienta mal. La de la Viuda Negra sí”, añadió. “Si no me siento mal es señal de que no tenía mucho veneno o que no alcanzó a inocularlo. Si no siento nada, puedo creer que fue una hormiga. Lo fundamental es evitar el encuentro”, recordó.

“Otro arácnido que nos genera muchas consultas, sobre todo cuando empieza el calor, es el escorpión”, precisó, aunque remarcó que “aún en nuestra provincia su veneno no pone en riesgo la vida, como sí sucede más en el norte del país”.

“Los accidentes que hemos tenido, que han ido en aumento, no revisten peligro, más de pasar un susto grande, sentir un ardor que se soluciona colocando frío local, pero el veneno no tiene características de riesgo. No quita que en un futuro cercano, por el mismo cambio climático, empiece a tomar las características del norte argentino”, adelantó.

Escuchá la entrevista completa