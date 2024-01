El insumo clave para los afiliados de PAMI que se encuentra restringido en todo el país

La entrega de pañales para los afiliados a PAMI se encuentra restringida en todo el país debido a problemas con los fabricantes. Desde las farmacias aseguraron que el problema es de larga data y afecta principalmente a un grupo de adultos mayores.

Afiliados a PAMI denunciaron que no pueden acceder a un insumo esencial debido al faltante en las farmacias. La dispensa de pañales para los adultos mayores se encuentra limitado y, en algunas farmacias directamente no se entregan. El inconveniente comenzó a partir de los cambios que realizó PAMI en la forma de distribución y acceso a estos productos.

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, confió a MDZ que "la situación en torno al faltante de pañales, está afectando a todos los afiliados a nivel nacional y se debe a un problema con los fabricantes".

"En la provincia de Mendoza no se consiguen pañales extra grande que son los que utilizan los adultos mayores que pesan más de 75 kilos. La situación es la misma en todo el país debido a que los stocks se han terminado. Nos preocupa el faltante, ese tipo de pañal es utilizado por la mayoría de los afiliados. Aproximadamente el 75% de los pañales que demandan los adultos mayores corresponden a ese talle", destacó Valestra.

Desde el Colegio de Farmacéuticos explicaron que los inconvenientes comenzaron hace unos meses cuando los fabricantes de los pañales hicieron convenio con PAMI y las instituciones farmacéuticas nacionales. "En octubre, PAMI cambió el sistema de dispensa de los pañales debido a que no renovó los convenios por diferencias con los fabricantes de pañales. El organismo comenzó a depositar el valor de los pañales en la cuenta de los jubilados, era un sistema directo que generó muchos inconvenientes debido a que no siempre se retiraban los productos", explicó.

¿Cuándo se regularizará la situación?

Debido a los inconvenientes, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) dio a conocer a través de su página oficial, el cambio en la metodología de entrega de los pañales para jubilados y pensionados afiliados. La obra social dejará de entregar los pañales en forma de dinero mediante los haberes jubilatorios. Esto significa que PAMI entregará higiénicos absorbentes descartables a través de las farmacias, es decir de forma física.

"El PAMI realizó un nuevo convenio con las pañaleras devolviendo a las farmacias la intermediación. El problema radica en que solamente 2, de las 4 pañaleras del país, firmaron en conformidad y son esas las que están proveyendo de pañales", expresó Valestra.

"Al parecer, la demanda de pañales existente es mayor a la capacidad que tienen las 2 pañaleras para abastecer al sistema", agregó.

Al ser consultado sobre los plazos de normalización en la dispensa de pañales, Valestra indicó: "No podemos dar una fecha exacta ya que no depende de nosotros, somos solo un punto de venta. Creemos que esta semana se normalizará pero no podemos asegurarlo".

Cómo solicitar el beneficio de pañales

Para solicitar los pañales de PAMI, los jubilados deberán: