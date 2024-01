Alarma en Santa Fe: la mitad de los alumnos de secundaria adeuda al menos una materia

A los problemas cotidianos que tenemos en Argentina vinculados a la economía y las desigualdades sociales se debe sumar uno que es fundamental: la educación. En Santa Fe, de acuerdo a un relevamiento que realizó el ministerio de Educación, se detectó un importante déficit de aprendizajes en 134 mil estudiantes secundarios marcado principalmente por la gran cantidad de materias no aprobadas durante el transcurso del año.

Actualmente en Santa Fe de los 258 mil estudiantes que conforman el nivel secundario únicamente 115 mil, el 45%, está disfrutando del verano, el calor y el descanso. El resto, unos 134 mil chicos y chicas ya debieron haber cancelado las vacaciones y estarán estudiando para rendir durante febrero y marzo y definir si avanzan o no de año.

La cantidad de alumnos con asignaturas pendientes llamó la atención de los funcionarios provinciales que esta semana presentaron un informe detallado acerca de los problemas que detectaron en el último ciclo de la enseñanza obligatoria. Además se hizo hincapié en la asistencia y en el proceso de Avance Continuo o repitencia que fue derogado a fines del 2023.

Solo el 45% no adeuda materias. Foto: GSFE

Según el informe, al finalizar el ciclo lectivo 2023, de los 134 mil estudiantes que no aprobaron durante el año, 46 mil adeudan una o dos materias; 14 mil adeudan 3 materias; mientras que 74 mil alumnos deben 4 o más. "No vamos a esconder las estadísticas, no vamos a esconder detrás de un avance en los alumnos que no hay aprendizajes de calidad”, explicaron durante la presentación que se realizó en la ciudad de Rosario.

Más de la mitad de alumnos adeuda materias. Foto: GSFE

A pocos días de haber comenzado la gestión, el Gobierno de Maximiliano Pullaro declaró la emergencia en educación que apunta a intentar corregir la crisis de la alfabetización y bajar los niveles actuales de deserción escolar. Al respecto el informe indicó que hay 44 mil estudiantes que no lograron tener una asistencia sostenida y de ese total, hay 9 mil que tienen asistencia nula; otros 4 mil que tienen menos del 25%; y 31 mil estudiantes que tienen menos del 71% de concurrencia.

Por último se hizo mención al fin del Programa Avance Continuo que había sido puesto en función por la anterior gestión y que implicaba que los jóvenes que adeudaban materia no repetían el año sino que se los acompañaba con distintos trabajos y actividades para que pudiera seguir avanzando.

Explicaron que el desempeño fue peor en aquellas instituciones que lo aplicaron, registrando que el 41% de los alumnos adeuda más de tres materias y la misma relación en las escuelas sin avances que es del 34%. "Realmente la política de Avance Contínuo no permitió mejorar la trayectoria de los alumnos”, indicaron desde el Ministerio.

Propuestas

Como primera medida desde el Ministerio convocaron a todos los alumnos y familias que adeuden materias a hacerse presentes en la escuela a partir del 1 de febrero "porque es ahí donde se produce el conocimiento, porque es ahí donde los estudiantes acreditan los saberes".

A su vez, se informó que todos las familias recibirán, vía digital, un mensaje donde pueden verificar la libreta digital y allí se podrá constatar cuáles son los alumnos que adeudan materias.

También los equipos territoriales harán foco en la búsqueda personalizada de aquellos alumnos que por diversas razones interrumpieron su concurrencia a la escuela y se les brindará distintas herramientas de acompañamiento.

Cuándo empiezan las clases en Santa Fe

El gobernador definió junto al Ministro del área que el ciclo comience el 26 de febrero y se extienda hasta el 13 de diciembre. De todas maneras aclararon que, con el objetivo de cumplir con todos los días de clases, se acordó que todos los actos de cierre de año se realicen posterior a la fecha para poder cumplir con el calendario.

A su vez se definió que el receso por vacaciones de invierno será desde el 8 al 19 de julio en toda la provincia.