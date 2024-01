Otro muerto más: la última víctima de Facebook Marketplace

Hagan uso o no de la plataforma, la estadística indica que Meta tiene más de 27 millones de usuarios registrados en la Argentina. Un montonazo, para expresarlo en forma coloquial. Hay más de 27 millones de personas que pueden hacer uso de uno de los subproductos más novedosos de la red social: Facebook Marketplace. En pocas palabras, el Marketplace de Facebook es una plataforma dentro de Meta que sirve para vender y comprar productos que publican los usuarios, tanto negocios o comercios chicos como emprendedores e individuos. Solo se necesita tener una cuenta de Facebook, cargar un catálogo de productos y actualizar toda la información relevante. Es una plataforma gratuita que no permite terminar la transacción dentro de ella. Es fácil de usar porque no requiere una gran inversión de tiempo para publicar y empezar a vender los productos

Sin embargo, no es la celebración de una transacción concretada la noticia de este momento. Todo lo contrario. Hoy reaparece el luto a causa de una muerte que, de vuelta, comienza con un engaño en Facebook Marketplace. Esta vez fue Adrián Pablo Correa, asesinado en Wilde (Buenos Aires) de dos balazos cuando fue al lugar de encuentro con el vendedor que le daría una moto a cambio de 3.000 dólares.

No existía tal vendedor: era una emboscada que tuvo su punto de partida en la red social. A Adrián Correa se le suman Franco Demarchi, Domingo Acosta, Ángel Yerdeo, Jonathan Cardozo, entre otros. Todos asesinados en una "emboscada" que tuvo el mismo origen: ser engañados en Facebook Marketplace donde les ofrecían un producto para comprar y una vez que llegaban al lugar, se encontraban con los delincuentes que solo querían robarles, y lamentablemente, asesinarlos si hacía falta.

En una red social donde hay 27 millones de personas, hay muchos delincuentes agazapados y esperando los momentos más oportunos de vulnerabilidad de personas que a priori parecen invulnerables. Sabiendo que el problema estructural de este engaño es la inseguridad que reina en el país, al menos me interesa ocuparme de puntualizar dos cuestiones más coyunturales pero que pueden evitar la tragedia. La primera es un llamado a ser extremadamente cuidadosos en este tipo de transacciones y encuentros reales gestados en la virtualidad: en ese sentido hay mucho escrito y todo tipo de recomendaciones de expertos en ciber-seguridad para evitar engaños.

Cuál es la responsabilidad de la empresa

La segunda cuestión, quizás más oculta, es entender de qué modo Meta o Facebook Marketplace se hace eco de estas situaciones y cuáles son las soluciones. ¿Si Meta estimula a comprar y vender en su plataforma, no debería hacerse cargo de las consecuencias que eso genera? Me pregunto si basta con que Facebook ofrezca consejos para evitar estafas y desarrolle alertas y advertencias dentro de su página. Detrás de Meta y sus productos hay un negocio que mueve millones en publicidad. ¿Cuántos de esos millones habrá que invertir para evitar una próxima muerte por estafa en Facebook Marketplace? Aquí no vale echar culpas a terceros, a la imprudencia de uso, al no seguimiento de recomendaciones.

Aquí hay que asumir una realidad muy compleja, entendiendo el mercado geográfico en el que está operando Facebook Market. Quizás en otros países diferentes a la Argentina la criminalidad o las estafas no terminen con la vida de las personas -y las nefastas consecuencias familiares que eso puede traer. Pero en la Argentina, y sobre todo en las periferias de sus grandes urbes, las estafas pueden terminar en asesinato. Y Meta lo sabe. Y Facebook Market también. Entonces, pues: ¿cuál es la solución que se puede implementar dentro de la plataforma? Y me refiero a soluciones más que a cartelitos de advertencias, a desarrollo de producto más que a indicaciones de uso.

La tecnología no es una herramienta neutra. Puede influir en conductas humanas y podemos lograr grandes cosas. El próximo gran objetivo de Facebook Marketplace debería ser hacer todo lo tecnológicamente posible para evitar una muerte trágica en 2024.