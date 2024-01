El Gobierno inició el calendario de pagos: enteráte con tu DNI si cobrás hoy

Este miércoles 3 de enero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició con el pago de haberes mensuales. Cómo de costumbre, los pagos se hacen según la terminación del DNI y en esta ocasión el organismo dirigido por Osvaldo Giordano abonará las Pensiones no Contributivas por Vejez, Invelidez y por Madres de 7 hijos.

Las Pensiones no Contributivas son un beneficio que el Estado paga a "las personas que más lo necesitan y no cuentan con trabajo formal ni cobertura previsional", de acuerdo a lo que informa el propio sitio de Anses.

Las Anses abonará hoy las tres Pensiones no Contributivas Foto: MDZ

Cada mes, los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas (PNC) reciben un porcentaje del haber mínimo. Desde que el 1° de diciembre la jubilación mínima es de $105.713,73, los montos de las PNC también se incrementaron y en enero cobran:

Por Vejez: $73.999,60 (70% de un haber mínimo).

Por Invalidez: $73.999,60 (70% de un haber mínimo).

Por Madre de 7 hijos o más: $105.713,73 (es equivalente a un haber mínimo).

No obstante, los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas recibirán el bono de $55.000 que entrega el Gobierno a miles de argentinos, por lo que los montos se elevarán: la Pensión no Contributiva por Vejez y la Pensión no Contributiva por Invalidez serán de $128.999, mientras que la Pensión por Madre de 7 hijos o más se ubicará en los $160.713.

¿Cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas?

La Anses informó que este beneficio se entregará desde este miércoles:

DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero. DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero. DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero. DNI terminados en 6 y 7: 8 de enero. DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero.

No obstante, el bono de $55.000 se abonará recién el 5 de enero para los beneficiarios de las Pensiones no Contributivas, cuyos DNI terminen en 0,1,2,3,4 y 5. Mientras que desde el lunes 8 de enero, se abonará con el calendario habitual.