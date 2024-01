Combustible: ¿cómo repercutió el aumento en los mendocinos?

En tan solo tres días que lleva el año 2024, la crisis económica se profundizó debido a una actualización de precios en combustible. Los valores de los mismos aumentaron un 27% en todo el país, y sumado al anterior incremento de 37% en la primera quincena de diciembre, la suba de pecios en este rubro alcanzó un 64%, a menos de un mes de la asunción de Javier Milei como presidente.

Como era de esperarse, este aumento no fue bien tomado por la gente, que está preocupada por lo que puede llegar a venir, ya que los pronósticos de las empresas del sector indican que la suba podría llegar al 100% en los próximos meses. El pánico fue tal que, en horas de la noche, diferentes estaciones de servicio de la provincia de Mendoza se vieron colapsadas de vehículos, que formaron largas colas para abastecerse de nafta o gasoil antes de las 12 de la medianoche, horario en el que se comenzó a aplicar el incremento.

Si bien en horas de la mañana el movimiento fue considerablemente menor, MDZ pudo dialogar con algunos automovilistas mendocinos respecto al flamante aumento: "Hace ya mucho tiempo que cargo nafta Super. Pero este incremento es abismal. Voy a tener que empezar a utilizar el transporte público", comentó Pablo, con un claro tono de bronca.

Fernanda fue otra de las personas que hizo público su pánico por el aumento de combustible. Su principal preocupación pasa por lo que pueda llegar a ocurrir los próximos meses. Mientras tanto, señala que seguirá cargando nafta Super al igual que Pablo.

La mayoría de los ciudadanos consultados aseguraron echar combustible Super a sus vehículos. Foto; Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Por su parte, Sebastián afirmó que no va a dejar de cargar Infinia, aunque dejó en claro que afecta a su economía personal: "Este aumento del 27% me parece una barbaridad. Necesito alrededor de $80.000 para cargar el tanque. Si echo combustible Super, tengo miedo de que se me rompa el vehículo y después me salga más caro el arreglo. Mientras tanto, los sueldos siguen igual", expresó. Asimismo, el hombre de 33 años relató que trabaja en un aserradero, y que esta suba afectará también al precio de la madera, ya que los fletes y camiones para transportarla se trasladará directamente a valores.

Este escenario se da también en otros rubros, como por ejemplo, el transporte, sector que había llegado a un acuerdo con respecto al costo de los boletos. A partir de ahora, habrá que ver si los precios se disparan nuevamente o si se respeta lo pactado con el Gobierno Nacional.

Hay temor de que este aumento del 27% en combustible afecte a otros sectores. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Precios de YPF por litro:

Nafta Súper: $755

Súper: $755 Nafta Infinia: $914

Infinia: $914 Infinia Diesel: $969

Diesel Común: $826

Precios de Shell por litro:

Súper: $770

V-Power: $938

Evolux Diesel: $860

V-Power Diesel: $993

Precios de Axion por litro: