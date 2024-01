El elemento clave que tiene que estar en condiciones para navegar en ríos y lagos

En los días de calor agobiante, meterse al río y realizar actividades en el agua, tales como rafting, cool river, kayak y otras, puede ser muy atractivo. Aunque parezca un sin sentido, es fundamental tener en cuenta el estado del chaleco salvavidas, ya que suele ser uno de los elementos que falla en situaciones riesgosas que pueden implicar la vida.

Para casi todas las actividades mencionadas se necesita, casi con seguridad, contratar una empresa turística y por lo tanto, la presencia de un guía con el conocimiento suficiente para actuar en el río y, principalmente, en situaciones riesgosas. Sin embargo, no descansar en ello puede ser una impertinencia ya que hay otros elementos como el estado del chaleco salvavidas, que puede marcar una diferencia crucial.

Los caudales de los ríos de Mendoza aumentaron considerablemente en esta temporada por lo que al nadar o bañarse en los mismos, se puede poner en riesgo la vida. Solo los ríos Mendoza, Malargüe y Río Atuel tienen un 50% más de volumen de agua que el año anterior según el pronóstico de caudales de Irrigación. Por lo que, ingresar a estos ríos sea la actividad que sea, implica tener en cuenta cuidados extras.

La utilización de casco y chaleco salvavidas para practicar cualquier deporte acuático de forma segura, es fundamental. Kayakistas aseguraron a este medio que muchas veces los chalecos que te dan algunas empresas están vencidos. Esa sencilla verificación, puede salvar muchas vidas. Con un chaleco salvavidas vencido "si te caés, te hundís", explican los especialistas.

Para cualquier actividad, es necesario ponerse chaleco salvavidas. Foto: Gentileza.

Además, es necesario tener en cuenta el tamaño del chaleco. "Si te dan una medida más grande que la tuya, al caer al agua los pies se van para abajo y el chaleco se te sale. Siempre hay que pedir que te den un chaleco de tu medida, principalmente con los niños", manifestó un kayakista. El problema más grande, continuó el hombre "es que alquilan los kayak a gente con niños y les dan chalecos enormes y nadie los controla. Yo voy seguido a andar en kayak al lago y lo veo. Tiene que haber un control mayor por parte de las autoridades antes de que haya una desgracia".

"Una vez, estábamos en el lago de Potrerillos y vi una nena que se dio vuelta y se le salió el chaleco. Justo la vi y la nena se la rebuscó bastante bien, algo nadaba, pero si no la veíamos nosotros e íbamos a rescatarla podría haberse ahogado", manifestó un vendedor y kayakista mendocino. Por esos motivos, en el equipo de seguridad el chaleco salvavidas no puede faltar, especialmente si las personas que van a hacer el deporte acuático no son nadadoras expertas. Asegurarse de que este elemento esté en buen estado, que no esté vencido, que sea del tamaño adecuado para la persona y que esté ajustado correctamente, debe ser lo primero que una persona verifique antes de ingresar al agua.