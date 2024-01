Divorcios y sucesiones: ¿a manos de escribanos? La posición de la Democracia Cristiana para garantizar la seguridad jurídica

Me gustaría tratar dos temas que trata de imponer la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y son centrales de la abogacía en primer lugar pretender que los divorcios se traten en sede administrativa y en segundo lugar, que las sucesiones las puedan realizar los escribanos.

Es muy preocupante que propios abogados atenten contra su profesión, contra su medio de vida y recursos. Lo que no logró durante años el notariado hoy se borra de un plumazo con el argumento de la emergencia del Estado. Y podríamos decir varias razones por lo cual no son propicias estas propuestas.

Los tribunales brindan una protección adecuada a todas las partes involucradas en el divorcio.

Foto: MDZ.

Pérdida de garantías legales

Permitir el divorcio en sede administrativa elimina las garantías legales que ofrece un proceso judicial. Los tribunales brindan una protección adecuada a todas las partes involucradas en el divorcio, asegurando que se respeten sus derechos y se tomen en cuenta sus intereses. También se olvidan que para casarse se necesita un juez de paz, un oficial público. ¿Pero para divorciarse nada?.

Falta de imparcialidad

Al otorgar a los escribanos el poder de realizar sucesiones, se corre el riesgo de que se pierda imparcialidad en el proceso. Los

escribanos pueden tener intereses personales o profesionales que puedan influir en su toma de decisiones, lo que podría conducir a una distribución de la herencia injusta para los beneficiarios.

Ausencia de conocimiento jurídico especializado

Los escribanos, aunque son profesionales del derecho, no están especializados en el área de sucesiones. Esto podría llevar a errores en la interpretación y aplicación de las leyes de sucesión, lo que a su vez podría generar controversias y conflictos entre los

herederos.

Desprotección de los derechos de las partes involucradas

Las leyes y regulaciones establecidas en el ámbito judicial están diseñadas para proteger los derechos de todas las partes involucradas en un proceso de divorcio o sucesión. Al permitir que estos procesos se realicen fuera del ámbito judicial, se corre el

riesgo de desproteger los derechos de las partes más vulnerables, como los hijos en caso de divorcio o los herederos en el caso de una sucesión.

Falta de control y transparencia

El sistema judicial cuenta con mecanismos de control y supervisión para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las

normas legales. Estos mecanismos no existen en el ámbito administrativo donde se llevarían a cabo los divorcios y sucesiones. Esto podría abrir la puerta a prácticas incorrectas o incluso fraudulentas.

El sistema judicial cuenta con mecanismos de control y supervisión para garantizar la transparencia. Foto: MDZ.

Pérdida de empleo para abogados

Al permitir que los divorcios y sucesiones sean realizados por escribanos, se generaría una competencia desleal para los

abogados especializados en estas áreas. Esto podría llevar a la pérdida de empleo y recursos para numerosos abogados y sus familias.

Riesgo de ejercer justicia por intereses económicos

Permitir que los escribanos realicen sucesiones podría dar lugar a conflictos de intereses económicos. Es posible que los escribanos favorezcan a aquellos clientes que les generen más ingresos o que tengan un mayor grado de influencia en su actividad profesional.

Inseguridad jurídica

Al alterar los procesos establecidos en la justicia y otorgar nuevas atribuciones a los escribanos, se generaría una gran confusión e

inseguridad jurídica. Los ciudadanos no sabrían a quién acudir ni qué procedimientos seguir para llevar a cabo un divorcio o una sucesión, lo que podría generar un caos en el sistema legal.

Desconocimiento de los derechos de las partes involucradas

Las personas que necesiten llevar a cabo un proceso de divorcio o una sucesión podrían no tener el conocimiento necesario sobre los derechos que les corresponden. Al dejar en manos de escribanos la toma de decisiones, se corre el riesgo de que estos derechos sean ignorados o violados.

Impacto en la calidad del servicio

Los escribanos, al no estar especializados en los temas de divorcio y sucesiones, podrían no ofrecer el mismo nivel de calidad de servicio que los abogados especializados en estas áreas. Esto podría perjudicar a las partes involucradas, que merecen un servicio legal de excelencia en momentos tan delicados como los divorcios y las sucesiones, entre otras razones. Los escribanos, son profesionales del derecho, pero no están especializados en el área de sucesiones. Foto: MDZ.

La Democracia Cristiana se posiciona firmemente en contra del proyecto de ley ómnibus llamado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, especialmente en lo referente a los temas del divorcio en sede administrativa y las sucesiones a cargo de los escribanos. Estas propuestas representan una amenaza no solo para la profesión de abogados, sino también para la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de los ciudadanos.

Permitir el divorcio en sede administrativa y otorgar a los escribanos la realización de sucesiones pone en peligro las garantías legales, la imparcialidad, el conocimiento especializado, los derechos de las partes, el control y la transparencia en los procesos legales. La inseguridad jurídica, el desconocimiento de los derechos y el impacto en la calidad del servicio legal son otras consecuencias negativas de aprobar este proyecto.

Es fundamental defender la integridad de la abogacía y la seguridad jurídica de los ciudadanos. La Democracia Cristiana aboga por mantener los procesos de divorcio y sucesiones dentro del ámbito judicial, donde se garantizan las garantías legales y se protegen los derechos de todas las partes involucradas. Es necesario promover el conocimiento especializado y la excelencia en el servicio legal, así como fortalecer los mecanismos de control y supervisión para salvaguardar la transparencia y el cumplimiento de las normas legales.

En resumen, es imprescindible rechazar el proyecto de ley ómnibus mencionado, en los temas referidos, ya que atenta contra la seguridad jurídica, la integridad de la abogacía y los derechos de los ciudadanos. La Democracia Cristiana se compromete a defender la justicia y el respeto por la ley, en beneficio de una sociedad más justa y segura para todos los argentinos y esperamos que los respectivos Colegios de abogados, aboguen por la búsqueda de la justicia. María Alejandra Muchart.

* María Alejandra Muchart, Abogada, Magister. Presidente Partido Demócrata Cristiano- CABA.