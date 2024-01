¿Y los que no pueden? Argentina en la realidad, el prójimo no es un placebo

¿Qué nos falta?

Nos falta lo que no podríamos ser sin el otro.

Nada se parece tanto a nosotros como la realidad.

¿Te acordás del acomodador en aquellos cines…?

La interpretación es el acomodador que nos lleva a lo que queremos. Ver. Sin más arraigos que hacernos prójimo…

“El que da sentido a la palabra “prójimo” es porque se hace prójimo. La pregunta correcta no es “¿quién es mi prójimo?” sino: “¿me hago yo prójimo?” Pablo no cambia de vida según sus propósitos, no se vuelve mejor por realizar sus proyectos. Su conversión nace de un cambio existencial, donde el primado ya no le pertenece a su perfección frente a la Ley, sino a la docilidad para con Dios, en una apertura total a lo que Él quiere. No a su perfección sino a su docilidad” (Francisco en su homilía del jueves 25 de

enero de 2024).

Somos como confían en nosotros, como se confían a nosotros, como nos confiamos a los demás. Como somos con el otro y con nosotros nos evidencia. Y así evidenciamos al Dios en el que creemos o no. Y como puedo creer en mí puedo creer en el lugar del otro. Lo que nos hace prójimo nos hace creer. Al hacernos prójimo nos encontramos a sí mismos tal como somos. “ Sí, Noé cumplió la orden divina y embarcó en el arca un macho y una hembra de cada especie animal. Pero durante los cuarenta días y las cuarenta noches del diluvio ¿qué sucedió? Las bestias ¿resistieron las tentaciones de la convivencia y del encierro forzoso? Los animales salvajes, las fieras de los bosques y de los desiertos ¿se sometieron a las reglas de la urbanidad? La compañía, dentro del mismo

barco, de las eternas víctimas y de los eternos victimarios ¿no desataría ningún crimen?

Ilustración de Juan Barros

Estoy viendo al león, al oso y a la víbora mandar al otro mundo, de un zarpazo o de una mordedura, a un pobre animalito

indefenso. ¿Y quiénes serían los más indefensos sino los más hermosos? Porque los hermosos no tienen otra protección que su belleza. ¿De qué les serviría la belleza en un navío colmado de pasajeros de todas clases, todos asustados y malhumorados, muchos de ellos asesinos profesionales, individuos de mal carácter y sujetos de avería? Sólo se salvarían los de piel más dura, los de carne menos apetecible, los erizados de púas, de cuernos, de garras y de picos, los que alojan el veneno, los que se ocultan en la sombra, los más feos y los más fuertes.

Cuando al cabo del diluvio Noé descendió a tierra, repobló el mundo con los sobrevivientes. Pero las criaturas más hermosas, las más delicadas y gratuitas, los puros lujos con que Dios, en la embriaguez de la Creación, había adornado el planeta, aquellas criaturas al lado de las cuales el pavorreal y la gacela son horribles mamarrachos y la liebre una fiera sanguinaria, ay, aquellas criaturas no descendieron del arca de Noé” (Los animales en el arca / Marco Denevi).

El arte es un experto guía al lugar del otro

Nos acerca a Ver al mirarnos. Ser artista me acerca más a mí mismo y al otro. “La gente puede aprender de sí misma a través de las cosas que produce”. En el invierno de mi vida ha aumentado mi esperanza acerca del animal humano en el trabajo.

Sólo podemos lograr una vida material más humana si comprendemos mejor la producción de las cosas” (El artesano – Richard Sennett). No nos conocemos más que como nos amamos.

Juan Barros. Ilustración de Lisandro Ruiz.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.