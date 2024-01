Paritarias: se estancó la discusión salarial y peligra el inicio de clases en Santa Fe

"No hay plata", repiten funcionarios del Gobierno de Santa Fe que esta semana oficializó la decisión de no pagar el aumento salarial del 36% correspondiente a diciembre 2023. Sorprendidos, los trabajadores estatales evalúan la posibilidad de judicializar el reclamo y los docentes ponen en duda el inicio del ciclo lectivo si la medida no es revisada.

La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro golpeó fuerte a los trabajadores de la administración pública que esperaban en los primeros días de febrero acceder al aumento salarial que se acordó en agosto del 2023. El mismo estableció que la Provincia pagaría la diferencia entre entre lo pactado y la inflación.

En Santa Fe, según el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), durante el año pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 215% mientras que la recomposición salarial fue de 131%. De esta forma, los empleados debían cobrar un 84% de incremento, con base a febrero y 36% en relación a los salarios diciembre.

Sin embargo, eso no ocurrirá. El jueves el Gobierno convocó a los docentes a una reunión, les mostró los números y les confirmó la imposibilidad de hacer frente al compromiso asumido por la anterior gestión provincial. Entre los argumentos, los funcionarios mencionaron el déficit de 200 mil millones heredados, el ingreso masivo a planta permanente, la retracción de recursos por parte del Ejecutivo Nacional, por ejemplo, respecto al impuesto a las ganancias, entre otras cuestiones. "Sabían que la bomba explotaba en enero", justifican y responsabilizan a los propios sindicatos.

En un contexto de marcada suba de precios y pérdida de poder adquisitivo, para los gremios la novedad cayó un baldazo de agua fría. Reclamaron a la Provincia el "estricto" cumplimiento del acuerdo alcanzado en el 2023, anunciaron estado de asamblea permanente, anunciaron la judicialización del conflicto y los docenes pusieron en duda el inicio de clases previsto para el 26 de febrero.

En busca de poner paños fríos a una discusión que seguirá escalando durante las próximas horas, el ministro de Educación salió a anunciar rápidamente una nueva convocatoria a los docentes para la semana próxima. Les realizará una oferta, pero adelantó que seguramente esté por debajo de la inflación. A su vez, la Provincia modificará la clausula gatillo que ya no actualizará de acuerdo a la inflación sino de acuerdo al nivel de recaudación.

Qué arregló Córdoba y Entre Ríos

En Córdoba el Gobierno también desconoció el acuerdo alcanzado durante la gestión anterior y anunció que era de imposible cumplimiento en diciembre.

Sin embargo, durante los últimos días acordó con los estatales nuevos incrementos salariales. Durante enero recibirán 10% sobre todos los componentes salariales + $40.000 no remunerativos. En febrero 50% del IPC sobre todos los componentes salariales más 40.000 pesos no remunerativos. Durante marzo recibirán otro 50% más 50.000 pesos.

Por su parte, en Entre Ríos se confirmó un aumento de sueldos y una suma fija para los empleados estatales activos y pasivos. Se propuso un 18% de incremento salarial sobre los haberes de diciembre y un bono de 25 mil pesos.