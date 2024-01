Los dos productos que aumentaron por el crecimiento de los casos de covid 19

A raíz de un aumento de casos positivos de coronavirus durante los últimos meses, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) aseguró que subió la demanda de barbijos un 15 por ciento y de alcohol en gel un 10 por ciento. Al respecto, la médica Silvia Gonzalez Ayala explicó a la prensa cuáles serían los factores que estarían contribuyendo al aumento de casos y por qué la gente no se está vacunando con el refuerzo, como lo recomienda el Ministerio de Salud.

"Los factores son varios, el primero es el no cumplimiento del calendario de vacunación", indicó. Dijo también que los ciudadanos vacunados con el refuerzo de la vacuna bivalente son muy pocos. "Esa es la vacuna que hoy las personas deberían tener administrada porque brinda una muy amplia protección", agregó.

Asimismo, comentó que se registra un número interesante de casos positivos en la edad pediátrica. "Los niños, especialmente los menores de 12 años, son los que están menos vacunados", aseguró.

"Otro componente son las concentraciones de personas en lugares cerrados con deficiente ventilación, más el no sostenimiento de los hábitos higiénicos, es decir, vemos después de muchos meses nuevamente la rueda del mate y el abandono de la práctica del higiene de manos con agua y jabón", sostuvo que todo esto contribuye al aumento del número de casos.

La gente recurre al uso de barbijos para prevenir contagios. Foto: Archivo MDZ.

En cuanto a la utilización del barbijo, hizo hincapié en que debe tapar tanto boca como nariz y recomendó usarlo en lugares cerrados con poca ventilación. "Sería una medida muy prudente", expresó.

Por último, Gonzalez Ayala criticó la cantidad de información falsa sobre los efectos adversos de las vacunas, considerándola como una razón para que la gente no se vacune. También mencionó que otra razón es que la gente ya no tiene tanto miedo a la enfermedad, ya que el covid no se asocia con la muerte como en los comienzos de la pandemia.

Por su parte, el Ministerio de Salud recomienda un esquema de vacunación para la población joven sin comorbilidades, en el cual la vacuna de refuerzo se administra anualmente. En cambio, para aquellos mayores de 60 años o que presentan comorbilidades significativas, como inmunodeficiencia, problemas coronarios, problemas pulmonares crónicos, diabetes, hipertensión u obesidad mórbida, la vacuna de refuerzo debe aplicarse cada seis meses.