El exorbitante aumento en los medicamentos y el riesgo latente para los pacientes

El sistema de salud en Argentina está atravesado momentos críticos debido al impacto de la crisis económica que pone en jaque a miles de pacientes. Los aumentos registrados en las cuotas de las empresas de medicina prepaga sumado al costo de los medicamentos derivó en la suspensión de tratamientos farmacológicos por la imposibilidad de afrontar ese gasto mensual.

La problemática en torno al acceso a la salud se profundizó en enero tras la fuerte suba que aplicaron las prepagas, obras sociales y los medicamentos. La demanda de algunos fármacos sufrió una disminución sustancial que se viene sosteniendo en las últimas semanas debido a los altos costos que deben afrontar los pacientes. En el último mes, los incrementos superaron el 120% mientras que, si se tiene en cuenta el 2023, el aumento fue superior al 300%.

"Los principales medicamentos destinados a diabetes, enfermedades cardiovasculares, antihipertensivos, psiquiátricos y para tratamientos crónicos; desde diciembre a enero tuvieron más del 120% de aumento. Todos los meses compro los remedios de mi madre y los míos, en diciembre gasté veinticinco mil pesos pero, a principios de este mes fui a comprar los mismos remedios y el total ascendía a los sesenta mil pesos", expresó Andrés quien está bajo tratamiento farmacológico por una enfermedad autoinmune y agregó: "No estoy en condiciones de pagar eso por mes, decidí dejar mi tratamiento indicado para la artritis y, de esa forma poder comprar los remedios de mi madre".

Algunos medicamentos sufrieron incrementos que superan el 100%

En la misma línea, los farmacéuticos aseguran que la demanda de medicamentos sufrió una baja sustancial durante el mes de diciembre y enero. "Vienen muchas personas con las recetas a consultar los precios. La mayoría opta por llevar un blíster o presentaciones chicas debido a que, no pueden afrontar el costo de la caja grande", contó una farmacéutica y reflexionó: "Hay muchos pacientes que antes llevaban sus medicamentos para todo el mes pero hoy no les alcanza. Consultan si pueden disminuir las dosis, incluso en el caso de enfermedades crónicas. Les advertimos que deben consultar con sus médicos pero la realidad es que, más allá de las indicaciones médicas, no pueden adquirir esos fármacos debido al costo que tienen".

Los profesionales de la salud se mostraron preocupados por esta modalidad que se está transformando en una tendencia. "La reducción de dosis o suspensión de tratamientos por fuera de las indicaciones médicas que realizamos, es un riesgo muy alto para los pacientes. Depende la gravedad del cuadro, puede traer discapacidades, muertes y empeoramiento de cuadros que terminan saliendo mucho más caros", expresó un médico clínico que trabaja en dos clínicas privadas de Mendoza y agregó: "Estamos atendiendo casos de pacientes que suspenden la medicación sin consulta previa, con el riesgo que eso conlleva".

Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza aseguraron que, los últimos meses se aplicaron numerosos aumentos a los medicamentos que tornan cada vez más difícil la situación para los pacientes que necesitan acceder a tratamientos. "Hay una caída en la demanda por parte de la población y también en el volumen de unidades que se está produciendo en todo el país. Desde las farmacias tratamos de hacer todo lo posible para que el paciente pueda adquirir sus medicamentos pero se torna muy difícil", contó el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra.

"Los precios vienen aumentando desde noviembre con un acumulativo aproximado para ese mes del 30%, en diciembre casi un 40% en algunos laboratorios. En dos meses acumularon desde un 85 a un 100% . En lo que va de enero tenemos incrementos aproximados que superan el 120%", destacó Valestra y agregó: "En el caso de PAMI, los abuelos tienen mayor acceso debido al precio diferencial de los medicamentos pero esto es circunstancial".