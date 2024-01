Verano saludable: cuáles son los riesgos de consumir alcohol

En Argentina, el verano coincide con las vacaciones, por lo que muchos adultos y jóvenes aprovechan para reunirse con sus amigos, salir de fiesta y participar de eventos sociales. Lo más común es que en todas las mesas haya alguna bebida alcohólica para compartir, pero estas sustancias tienen efectos severos en el organismo. Por eso, el Dr. Mauro Glovinski (MN: 108509) explica cómo funciona en el cuerpo humano durante el esta temporada y cuáles son sus efectos a largo plazo.

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) publicó en 2023 que el 68% de la población consumió alcohol durante el año anterior. Según el Ministerio de Salud, mueren 8.000 personas al año por enfermedades vinculadas a su consumo; además, entre los efectos menciona que produce más de 200 enfermedades, debilita el sistema inmunitario y puede derivar en cáncer (es la segunda sustancia por consumo de drogas que más cáncer genera).

Qué es el alcohol y cómo actúa en el cuerpo

Se trata de una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia que está presente en muchas culturas. Según Glovinski, el alcohol etílico es una sustancia miscible en agua. Estas dos se mezclan y se distribuyen absolutamente por todo el organismo, y como el alcohol modifica las propiedades físico-químicas de los líquidos, altera la percepción, sobre todo en el cerebro, aunque circula por todo el cuerpo.

Cuáles son los riesgos de consumir alcohol

El médico explica: “El alcohol realmente sí aumenta el riesgo de deshidratación, por esto que explico de que se disuelve en el agua y, además, inhibe la hormona antidiurética: produce una diuresis excesiva”. Esto significa que, aunque la persona a veces no se de cuenta, toma un vaso y tal vez orina el equivalente a tres vasos. De este modo, se pierden los mecanismos de retención de líquido que protegen de la deshidratación, a través de la hormona vasopresina (antidiurética).

Asimismo, Glovinski sostiene: “La intoxicación aguda de alcohol, que es lo que le a cualquiera cuando un solo día se pasa de copas, lo que produce es un síndrome cerebeloso agudo que se compone de descoordinación (ataxia) y también de disartria (es el tipo de habla que tiene el borracho cuando arrastra la lengua; es una descoordinación propia de los músculos orofaríngeos)”.

A largo plazo, su consumo produce daño en varios órganos, sobre todo en el cerebro: puede producir demencia, neuropatías periféricas y cirrosis hepática (lesión irreversible del hígado) que puede terminar con la muerte o con un trasplante hepático. Además, aclaró que esta última es una enfermedad muy cruel, larga y debilitante porque la persona va perdiendo sus capacidades. Según él, el paciente pierde parte de la “esencia que la hace persona” y, por culpa de la encefalopatía alcohólica, pierde las características de su personalidad.

Según el Ministerio de Salud, los hábitos de vida saludables suponen, entre otras cosas, un consumo responsable de alcohol.

En cuanto a la afectación neuropsiquiátrica del alcohol, menciona que se produce por el déficit de la vitamina B1 (tiamina). Según el especialista, es un complejo: el complejo de Wernicke y Korsakoff. “La parte de Wernicke es fundamentalmente neurológica y consiste en vértigo, en nistagmus y otras cuestiones muy específicas. La parte de Korsakoff es más clara y tiene que ver con cuestiones psiquiátricas: produce una demencia con fabulación, es decir, la persona no recuerda las cosas y, en lugar de decir que no lo recuerda, lo rellena con fabulaciones”, explica Glovinski.

Glovinski menciona que no hay forma de que el cuerpo vuelva a su estado normal luego de consumir alcohol. Recomienda hacer reposo e hidratarse, pero enfatiza que no hay antídoto para esta sustancia. “Como todo, hay mucha variabilidad en el cuerpo y hay personas que han tenido la suerte de tomar toda la vida y no han tenido problemas, pero son la minoría, así como hay personas que han fumado toda la vida y no han tenido cáncer de pulmón. Pero la realidad es que se ve muchísima cirrosis”, señala.

Qué consejos existen para balancear la diversión con la responsabilidad

“El consejo que daría es que, en lo posible, no tome nada alcohol el que vaya a manejar y que, si va a tomar, tenga conciencia de la cantidad”, sostiene. Según él, hay personas que creen que toman menos de lo que realmente consumen y pierden la conciencia de la cantidad. En ese caso, es mejor que no tomen nada, porque es la única forma de asegurarse de no tener accidentes durante las fiestas.

Sin embargo, como consejos más generales, explica: “Lo que puedo decir es que, como todo en la vida, tiene que haber equilibrio. Cuando uno pierde la noción de equilibrio, se va a enfermar o va a hacerles daño a los que tiene cerca o a sí mismo”. A su vez, dice que si no se puede controlar el equilibrio, es mejor pedir ayuda. En este caso, el médico recomienda consultar con un psiquiatra. “Hoy en día hay tratamientos y hay medicación. Los psiquiatras y algunos toxicólogos se dedican a hacer tratamientos para la abstinencia del alcohol y para ayudar a la gente a que pueda tener una vida más sana y a dejar esto que no deja de ser una droga legal”, agrega.

En paralelo, el Ministerio de Salud recomienda consumir algún alimento antes y durante la ingesta de alcohol; conocer el límite propio de consumo responsable; tomar agua para combatir la deshidratación; no tomar si la persona está embarazada, en período de lactancia o buscando un embarazo; tampoco consumir bebidas alcohólicas si se trabaja con con máquinas, con herramientas o en situaciones de riesgo de caídas, y no mezclar diferentes bebidas alcohólicas entre sí. Glovinski agrega que, además, es fundamental no mezclarlo con cocaína porque aumenta el riesgo de sobredosis, ni con psicofármacos legales (antidepresivos, opioides, antiepilépticos, etc.) porque la combinación es sumamente peligrosa para el organismo.