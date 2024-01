Inicio de clases: los números que podrían hacer colapsar el sistema de transporte

La demanda del sistema de transporte público en la provincia de Mendoza se incrementó en los últimos meses y, a pesar de que en enero suele existir una reducción de frecuencia del 25%, el movimiento sigue siendo importante. La crisis económica y la imposibilidad de hacer frente a los costos de mantenimiento, combustible y seguro de los vehículos de uso particular hizo que muchos conductores optaran por el colectivo y metrotranvía. Sin embargo, de no existir un aumento en las frecuencias, esta tendencia podría generar problemas de cara al inicio de clases.

El impacto de las medidas anunciadas por Javier Milei en relación a los subsidios de transporte y liberación de precios de los combustibles cuyo aumento fue superior al 100%, provocó que muchos mendocinos elijan el transporte público de pasajeros para trasladarse, incluso en enero, donde se observa una disminución cercana al 25%.

Los números del transporte público

La tendencia a la suba en el uso de colectivos y metrotranvía durante el 2023, se ve reflejada en el récord de transacciones diarias obtenidas. Según el informe elaborado por el gobierno de Mendoza, el uso del transporte urbano de pasajeros creció por encima de las 200.000 operaciones diarias en el Área Metropolitana del Gran Mendoza desde la implementación del sistema MendoTran en 2019. Los datos que se desprenden del registro en el Sistema Inteligente de Transporte y la articulación con el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), muestran que, en agosto de 2023 se registró un promedio de 840.000 transacciones diarias.

Durante enero, las transacciones en días hábiles alcanzan las 550 mil mientras que, en temporada alta llegan a 870 mil en los distintos servicios (colectivo y metrotranvía). El metrotranvía transporta entre 15 y 20 mil personas por día.

"Actualmente tenemos 400 mil usuarios mensuales del metrotranvía y podría duplicarse la cifra a partir de la extensión del trazado. El gobierno viene trabajando a través de un convenio que hizo con la empresa estatal de trenes de San Diego (California) para tener las duplas necesarias que nos permitan brindar ese servicio. Estamos pensando en un servicio de metrotranvía que sirva para los próximos 15 años", aclaró en diálogo con MDZ Radio, Daniel Vilches, titular de la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM).

Interrogantes de cara al inicio de clases

Las transacciones, tanto en colectivo como metrotranvía, disminuyen durante el mes de enero debido a que no hay clases y algunas actividades económicas se ven reducidas. Sin embargo, las últimas semanas se pudo observar un flujo importante de usuarios que eligen el transporte público de pasajeros para trasladarse desde y hacia sus hogares.

"Uso todos los días el metrotranvía para ir a mi trabajo y cada vez es mayor la cantidad de gente que viene en el horario pico. Ayer tuve que dejar pasar el que tomo siempre a las 8 horas porque venía lleno y no pude subir", expresó Adriana quien trabaja en un local del centro y se mostró sorprendida por el movimiento que está registrando el transporte público.

El titular de la dirección de Transporte de Mendoza, Luis Borrego, aclaró: "No hemos detectado problemas con el tema de las frecuencias. Tenemos una dinámica que nos permite hacer modificaciones en función de los requerimientos y nuevas demandas puntuales en determinados recorridos y horarios. El sistema de transporte es muy dinámico y contamos con información precisa para abordar cualquier eventualidad a partir del seguimiento de todas las unidades del transporte".

Hay un total de 8.000 frecuencias diarias de colectivos durante los días hábiles

Según informó Borrego, actualmente hay un total de 8.000 frecuencias diarias de colectivos durante los días hábiles mientras que, en el caso del metrotranvía son 100 frecuencias diarias. "Las frecuencias son las habituales y descartan inconvenientes de cara al inicio de clases donde la demanda aumenta considerablemente", expresó el funcionario.

Un nuevo aumento en el boleto

En la provincia de Mendoza el boleto de colectivo tiene un valor de $160, sin embargo, desde el mes de febrero el costo del mismo ascenderá a los $200. Este aumento forma parte del tercer tramo de incrementos acordados durante el mes de diciembre luego de la audiencia pública que se llevó a cabo entre las empresas de transporte y el gobierno provincial.

Desde la Dirección de Transporte de Mendoza expresaron que "no está previsto un aumento por fuera de lo estipulado en la audiencia de noviembre a través del cual se estipularon tres incrementos a aplicar durante diciembre, enero y febrero". "Debido a los nuevos costos que tenemos que afrontar, es posible que retomemos la discusión sobre el costo del boleto pero no hay decisiones tomadas al respecto, no se aplicarán aumentos por fuera de lo estipulado en la audiencia de noviembre", dijo Borrego.

Fuentes vinculadas a las empresas aseguraron que, si se analizan los aspectos técnicos y costos del servicio, "el valor del boleto pleno desde lo técnico debería llegar a un dólar". Sin embargo, reconocen que es algo que se torna imposible para la población. "Nos piden la racionalización del servicio en un momento donde tenemos récord de transacciones. La racionalización es posible cuando la demanda caiga y la demanda va a caer cuando el boleto aumente", expresó un empresario de transporte.