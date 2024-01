Verano trágico: consejos de seguridad para navegar en kayak

En medio de la lamentable desaparición de dos amigos, Ramón Román y Gabriel Raimann, quienes se aventuraron en un kayak con motor en Valeria del Mar, y de Federico Cuevas, que también desapareció tras adentrarse al mar a la altura de Claromecó, es crucial recordar la importancia de la seguridad al practicar el kayak tanto en ríos como en el mar. Vendedores especialistas en el deporte explicaron a MDZ los riesgos y cuidados para realizar este deporte.

Andar en kayak puede ser una experiencia emocionante, pero no exenta de riesgos, especialmente cuando se enfrentan a condiciones climáticas adversas. Se sospecha que los fuertes vientos y el mal clima podrían haber arrastrado a los desaparecidos mar adentro de la Costa Atlántica, ya que solo se logró encontrar la canoa que utilizaron el día que se los vio por última vez. En esto coinciden todos los especialistas consultados: el agua y el viento no son una buena combinación y aventurarse en el río o en el mar puede causar hasta la muerte si no se está lo suficientemente preparado.

Daniel Garraza, kayakista y vendedor de American Ski de la Ciudad de Mendoza, comentó que el gran enemigo es el viento. "Si viene de afuera para adentro fuiste, te lleva. Si el viento viene de adentro para afuera, te va a costar, pero te va a sacar. El problema era que ellos tenían viento del oeste", dijo en referencia a los kayakistas desaparecidos en la Costa Atlántica.

Hay diferentes tipo de kayaks, algunos más anchos que tienen un 10% de probabilidad de darse vuelta y otros más finos y más veloces que aumentan considerablemente esa posibilidad al 60%. "Para navegar en el lago, en el río o en el mar, siempre tenés que tener en cuenta el viento", aseguró Garraza y explicó que si sopla hacia adentro, es muy peligroso. Además, resaltó que el otro elemento muy importante es el chaleco salvavidas.

El chaleco salvavidas ajustado y el casco son dos elementos fundamentales para la seguridad. Foto: ALF MERCADO PONCE / MDZ.

En ello coincidió el vendedor de otra casa de camping y deportes de aventura que explicó que muchas veces los chalecos que te dan algunas empresas "están vencidos y si te caés, te hundís. Incluso, es importante tener en cuenta el tamaño del chaleco. Si te dan una medida más grande que la tuya, al caer al agua los pies se van para abajo y el chaleco se te sale. Siempre hay que pedir que te den un chaleco de tu medida", reflexionó.

Además, el vendedor sostuvo que esto pasa mucho en el Lago del Dique Potrerillos, donde antes había pocas empresas pero ahora hay muchas y "el problema más grande es que hacen cualquier cosa, le alquilan los kayak a gente con niños y les dan chalecos enormes y nadie los controla. Yo voy seguido a andar en kayak al Lago y lo veo. Tiene que haber un control mayor por parte de las autoridades antes de que haya una desgracia", manifestó y agregó que "una vez, yo estaba con mi kayak en el lago y vi una nena que se dio vuelta y se le salió el chaleco. Justo la vi y la nena se la rebuscó bastante bien, algo nadaba, pero si no la veíamos nosotros e íbamos a rescatarla podría haberse ahogado".

Tener en cuenta las condiciones climáticas, principalmente el viento, puede marcar la diferencia. Foto: Archivo MDZ.

Para hacer actividades como rafting, cool river y kayak en ríos caudalosos como el Atuel o el Mendoza, es necesario contar con la presencia de un guía. "Hace unos días vi el rescate que hicieron de una chica que se dio vuelta en el río Atuel y el guía es el que sabe a donde tiene que tirar la soga. En el río sí o sí tenés que tener una persona que sepa y que te diga qué tenés que hacer si te das vuelta, si te caés. Además, sí o sí te tenés que meter con casco por las piedras. Por ejemplo, si vos te largás en un río torrentoso como el de Río Mendoza, los guías te explican que si te caés tenés que estirar los pies para adelante de la corriente porque vas pegando con las piedras en los pies, si te das vuelta te va a pegar la cabeza".

Algunos riesgos comunes al andar en kayak incluyen caídas al agua, corrientes fuertes, cambios repentinos en el clima como el viento y la presencia de otros navegantes. Para minimizar estos riesgos, al practicar cualquier deporte acuático es esencial seguir medidas de seguridad y tomar todas las precauciones necesarias que pueden marcar la diferencia en una situación crítica.

Algunos consejos clave a tener en cuenta al navegar en kayak