Más de 50 intoxicados por comer carne con lavandina: cómo reconocer un corte en mal estado

Un minimercado de Capilla del Monte, Córdoba, fue clausurado por vender carne en mal estado y provocar la intoxicación a más de 50 personas. Desde la Municipalidad informaron que dicho local realizó una promoción para vender la carne y así ocultar que sometieron al producto a diferentes procesos químicos.

Todo comenzó hace algunos días cuando a través de Facebook varias víctimas denunciaron haber consumido “carne podrida” por lo que advirtieron a otros usuarios de que tiren la comida. Con varias denuncias efectivizadas, desde la inspección municipal y el personal de la dirección de Bromatología llevaron a cabo un operativo en el comercio para constatar los hechos.

En este sentido, destacaron que dentro del mini supermercado “había carne vacuna almacenada en un depósito que no cumplía con las condiciones necesarias para asegurar que sea apta para el consumo humano”. De esta manera se ordenó la inmediata clausura y el posterior análisis de la carne para constatar su mal estado.

En principio, los dueños del local habrían sometido la carne en mal estado a diferentes procesos químicos y para ocultar el avanzado estado de descomposición lavaron el producto con lavandina. La mayoría de los consumidores sufrieron síntomas como “vómitos, diarreas, fiebre y dolores musculares” y los médicos destacaron que los estados podrían empeorar.

Para ocultar el avanzado estado de descomposición, los dueños habrían lavado el producto con lavandina. Foto: NA.

Video: los consejos de un carnicero influencer para evitar caer en engaños

"Seguramente se enteraron lo que pasó en Capilla del Monte, que hubo un montón de gente intoxicada por consumo de carne. Si vos vas a comprar una carne vas a tener que tomar consciencia de abrir la bolsa, como te enseño siempre, y olerla, fijarte que no esté abombada. La carne, para que no esté abombada, no tiene que tener babosidad, que se te queda pegada en las manos", explicó el carnicero influencer Marito Laures a sus seguidores.

"Al hecho de que a la carne la laven con lavandina o vinagre... no tiene que tener absolutamente olor a nada. Y si lo llevaste a tu casa en ese estado y decís "bueno, ya está, lo lavo, lo tiro a la parrilla", no lo hagas porque podés perjudicar a las criaturas. Entonces, si quien te lo vende no toma consciencia, vos al momento de comprar vas a tener que tener precaución", agregó.