Hartos de los robos: vecinos de Godoy Cruz volvieron a reclamar más seguridad

"Estamos hartos de los robos". Esa fue la frase más pronunciada por los vecinos de los barrios Las Dalias, Arausal, Esperanza 3, Foecyt, Irrigación y Esperanza 4, durante la manifestación que realizaron hoy en Godoy Cruz para exigir más seguridad en una zona que afirman "está liberada" para los delincuentes.

Como informó MDZ el lunes, los residentes vienen sufriendo desde los últimos meses de 2023 y los primeros días de enero de 2024, el robo de los flexibles de los medidores de gas; surtidores exteriores, asaltos violentos en las paradas de colectivos y entraderas en los domicilios. Además, sostienen que la respuesta del 911 en varios casos no fue urgente.



Inseguridad constante. FOTO: Santiago Tagua.

"Nos están robando los caños del gas, los picaportes de las puertas, no podés salir a trabajar porque te roban en la parada del colectivo y no hay personal policial que nos pueda resguardar", contó a MDZ, Flavia Contreras, una vecina del barrio Esperanza 3. Según el relato de la mujer, los delincuentes "te roban el celular en la parada del micro, te sacan las ruedas de los autos, la zona está liberada".

"La situación es caótica. Vivo en La Estanzuela, me han robado cinco veces pero no hago la denuncia porque no quiero perder 8 u 9 horas para que me atiendan. Se roban hasta las alcantarillas, los cables, nos hemos quedado sin internet y sin luz", afirmó indignado, Daniel Velázquez, otro de los vecinos que dijo presente en la reunión.



El reclamo que afecta al Oeste de Godoy Cruz. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Sin presencia del Gobierno, tres legisladores estuvieron en Godoy Cruz.

El lunes 22 MDZ informó sobre la convocatoria que los vecinos del departamento estaban llevando adelante con el objetivo de exigir medidas urgentes contra el delito. Entre los requerimientos, solicitaban la presencia del intendente, Diego Costarelli y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, algo que finalmente no sucedió. No obstante, los representantes de las zonas afectadas se reunieron ayer con la directora de Participación Comunitaria, Elizabeth Ormezzano, y dos subcomisarios de la Policía de Mendoza, situación que fue seguida por el intendente del departamento, Diego Costarelli.

El reclamo se realiza en la Plaza de los Niños. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Sin embargo, durante la protesta los que si dijeron presente fueron el senador provincial por el Partido Demócrata, Armando Magistretti, los concejales de Godoy Cruz, Martín González (Unión por la Patria) y Jorge Quiroga (Libertad Avanza) y Marcos Sánchez (excandidato a intendente por La Unión Mendocina y exfuncionario en la gestión de Tadeo García Zalazar) . Además de escuchar los reclamos de los vecinos, los legisladores se comprometieron a trabajar en posibles soluciones.

"Venimos viendo el problema en el departamento, realizamos pedidos de informe al municipio, al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal", señaló Quiroga, tras la protesta.

Y agregó: "El lunes recorrí todas las comisarías y me encontré un desastre. Habían 30 policías para todo el departamento".

Por su parte, González señaló que "en nuestro rol de concejales nos presentamos para ponernos a disposición y utilizar las herramientas que tenemos para que las demandas de los vecinos sean escuchadas. La gente está sufriendo entraderas, asaltos, robo de medidores de gas, por eso necesitamos que el Gobierno de Mendoza, la Policía de Mendoza y el municipio actúen coordinadamente para resolver la situación".