Desde España, Testa le lanza un guiño al sector del turismo mendocino

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) en su edición 2024 se desarrolla durante 5 días en España y acoge tanto a profesionales del sector del turismo, interesados en las últimas tendencias del sector, como al público general que quiere conocer de primera mano los destinos ofertados. Es la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial y es la feria líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Argentina dijo presente con varios representantes, entre ellas la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

La titular del Ente Mendoza Turismo, habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió al contexto actual del turismo provincial. También brindó datos sobre la temporada vacacional vigente. Testa comenzó explicando que "la FITUR es una feria internacional, tal vez una de las más importantes del calendario anual, donde el mundo se reúne. Hay nueve pabellones, nosotros estamos en el Pabellón de las Américas, y están presentes todos los países. Esta es una posibilidad no solo de la promoción turística, sino que es la posibilidad de contactos de todo tipo dentro del mundo del turismo. Esta mañana hemos tenido una reunión con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y conversamos sobre la posibilidad de obtener ayuda financiera, asistencia técnica o créditos puntualmente".

"Uno no puede imaginar todas las posibilidades reales que hay de contacto para los empresarios turísticos con sus potenciales clientes o proveedores. Las agencias de viaje trabajan en dos sentidos, le venden a los mendocinos para que salgan al mundo y reciben a los turistas en Mendoza. En ese sentido, hay cinco operadores mendocinos presentes acá en el stand de Argentina y también está la Asociación Hotelera Gastronómica de la provincia. Este viaje ha tenido mucho énfasis en el tema gastronómico, hemos tenido en la previa de esta feria una reunión con la Organización Mundial del Turismo para postular a Mendoza para ser sede del evento de turismo gastronómico más importante del mundo, que es el Foro Mundial de Turismo Gastronómico que hace la organización junto con la Basque Culinary Center. Nos hemos postulado para el 2026, ojalá podamos lograr esa sede porque eso significa sumar más a los méritos pre existentes de la capital iberoamericana, que se renovó para el 2024", agregó recalcando la importancia de la feria.

Además, admitió que "las reuniones han sido buenas en el sentido de poder tener datos de la realidad. Argentina, a partir del DNU, habilita los cielos abiertos, ese concepto es mucho más profundo que esa revolución de los aviones que se hizo en la presidencia de Macri, esto es aceptar la quinta libertad del aire, que sería la máxima. Es una línea aérea extranjera para que puedan no solo llegar al país, sino hacer vuelos de cabotaje. Lo que sucede es que nuestro propio país, en materia de conformación de equipos y de resolución de todas estas nuevas normas que van a regir, no está la implementación entonces no se entiende cómo avanzar. Por otro lado, lo más concreto que sabemos es que Air Europa y Avianca, que tienen acuerdos comerciales con Aerolíneas Argentinas, tienen la posibilidad de mejorar esa propuesta de conexión interna".

Gabriela Testa es positiva al hablar del turismo mendocino.

Las retenciones al vino que fueron incluídas dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la ley ómnibus, emitidas por Javier Milei, finalmente fueron quitadas de ambas propuestas tras haber sido confirmado por el gobernador Alfredo Cornejo. La presidenta del EMETUR opinó que "este mensaje es muy importante para la provincia de Mendoza. Fue un gesto del Gobierno nacional el comprender lo que significan las economías regionales, la importancia del vino, que cuantitativamente esa retención no le movía la aguja al presupuesto nacional y a Mendoza le significaba muchísimo por ser la provincia que produce el 70% de los vinos del país. Cada vez que nos reunimos con alguien y hablamos de Mendoza, nos catalogan como el lugar de los vinos".

En relación a la temporada vacacional actual, Gabriela Testa argumentó que "hemos ido evolucionando de menos a más. Cuando yo asumí el diez de diciembre estábamos con la devaluación y los aumentos de combustible, hubo un parate de reservas. Mendoza fue la única provincia que salió con una campaña publicitaria bastante importante con la compañía del sector privado, con un 30% de descuento, esa landing ha ido evolucionando. La segunda quincena de enero no fue nada mala, te diría que hubo un 62% de ocupación en promedio en toda la provincia. Febrero tiene mejores perspectivas, hay más presencia de chilenos naturalmente en ese mes. Mendoza, a diferencia de otros destinos nacionales que solo dependen del turismo argentino, ha tenido presencia de extranjeros, el Aconcagua ha tenido una de las mejores temporadas de los últimos años. En el contexto complejo de nuestro país, nos está yendo bien. Se entiende que uno mira, uno no puede mirar las cosas aisladas".

Mendoza está próxima a realizar la Fiesta de la Vendimia, un evento sumamente importante para la provincia de cara a beneficiar a distintos sectores. "Mendoza es una provincia que ha apostado por sostener sus festivales y su fiesta más importante, muchas provincias argentinas han suspendido o han diferido sus fiestas. Por lo cual, el Estado entiende que la cultura es también una fuente de empleo para una enorme cantidad de artistas, técnicos y de otras actividades satélites como la gastronomía. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo por sostenerla entendiendo que no es un gasto, es una inversión. La vendimia, como siempre, tiene un gran impacto directo desde lo económico en lo turístico. La fiesta va funcionando de la mano de la Subsecretaría de Cultura que está a cargo de Diego Gareca", concluyó.

Escuchá la nota completa