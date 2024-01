Con la crisis crece la inseguridad en Mendoza y preocupa un modus operandi

A la par del crecimiento de la inflación y la crisis económica, crece la inseguridad en los barrios. En varios lugares de Mendoza, la situación se ha tornado insostenible para muchos vecinos, a tal punto, que comenzaron a organizarse y manifestarse para que las autoridades los escuchen. La entradera como modus operandi crece y genera temor en las barriadas del Gran Mendoza.

Este jueves por la tarde habrá una protesta de habitantes de los barrios Las Dalias, Arausal, Esperanza 3, Foecyt, Irrigación y Esperanza 4, todos, ubicados en el oeste de Godoy Cruz que aseguran que están cansados de la inseguridad que viven permanentemente. Pero no son los únicos, vecinos del Barrio Atsa, del Barrio Metalúrgico y La Perla, también de Godoy Cruz, de El Challao y otros lugares de Las Heras, Ciudad y Guaymallén señalan que hace aproximadamente uno o dos meses que conviven con el miedo permanente por los intentos de robo y los que se hacen efectivos que no son pocos.

La ola de robos comenzó a hacerse más intensa en el último mes. Al principio, comenzaron robando los caños de los gabinetes de gas, razón por la que muchos vecinos tuvieron que colocarle candado o armar una estructura de reja que impida la extracción por parte de los delincuentes en busca del cobre. Pero el problema fue in crescendo y la entradera se transformó en el modus operandi más frecuente.

"Nosotros estamos en el barrio hace 10 años y siempre hubo inseguridad, nos tuvimos que conocer entre los vecinos, organizarnos. Tenemos grupo de Whatsapp de emergencia, tenemos alarmas comunitarias. Hay cámaras de seguridad que son del municipio, que realmente no funcionan y cada vez que reclamamos en el municipio nos dicen 'no tenemos presupuesto, no tenemos el internet', siempre puras excusas", contó Miguel del Barrio Atsa de Godoy Cruz. Además, agregó que ante los reclamos en la Comisaría 52 que es la que les corresponde, las respuestas son que no hay personal, que son dos policías y tienen un solo móvil para los cinco barrios que hay en la zona.

La vandalización de cables de fibra óptica, caños de gas y otros elementos que tienen cobre, también es muy frecuente. Foto: Gentileza .

En el Barrio Metalúrgico y La Perla, cercanos al Atsa los vecinos también están padeciendo la inseguridad. Las entraderas en las casas, con o sin gente, están siendo cada vez más habituales. "Ya estamos cansado de los constantes robos que estamos sufriendo, el modus operandi es entraderas a los domicilios, en cualquier horario", difundieron en un mensaje los vecinos. "No contamos con la presencia de policías en ninguna hora" agregaron y explicaron que desde el Ministerio de Seguridad prometieron darles una solución a la situación crítica que están viviendo pero mientras tanto, expresaron que "los robos siguen, tenemos una entradera cada 2 días, con nuestras familias adentro".

Los casos más brutales de inseguridad no necesariamente ocurren durante la noche o en lugares alejados. El pasado viernes, en la Cuarta Sección, una mujer falleció luego de ser el blanco un violento robo. Norma Di María y su hermana sufrieron el modus operandi de la entradera cuando los delincuentes golpearon la puerta de la primera casa y lograron ingresar luego de amenazas e insultos. A ambas las encerraron en el baño y les robaron. Norma vivía en la casa de atrás y no solamente perdió sus joyas, un teléfono celular y $100.000, sino que el violento episodio se cobró su vida un día después producto de un infarto. Aparentemente, la zona se ha vuelto muy peligrosa y otros vecinos de la Cuarta se suman a la lista de víctimas de entraderas.

La casa de las hermas que sufrieron la entradera en plane Cuarta Sección de Ciudad. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Otros departamentos del Gran Mendoza, no son la excepción. En el Barrio Parque Urquiza, de Guaymallén los robos también se han acrecentado. "Hay mucho robo de cubiertas y también pasa que un día amanecen las casas sin agua y es porque les robaron a todas la bomba de agua. Cada vez más seguido pasan esas cosas", sostuvo un vecino.

Por su parte, Jorge otro vecino de Godoy Cruz contó que en el Barrio Decavial tienen "alarma comunitaria que funciona a la perfección y que se utiliza bastante poco". Sin embargo, es un barrio en el que vive mucha gente grande, que a veces es más indefensa y "ha pasado que cuando algún vecino sale a la vereda, los meten adentro por la fuerza y les roban todo", dijo otra vecina. El pedido mas frecuente es la colocación de cámaras en las esquinas "para que la policía pueda efectuar un control eficiente de las seguridad en el lugar", indicó Jorge.

Los vecinos reclaman cámaras, mayor presencia de móviles y se organizan para tener alarmas comunitarias. Foto: Maximiliano Ríos/MDZ.

"La inseguridad está instalada en todos lados, en toda la sociedad, en lugares muy populares con gente de escasos recursos y también en lugares donde la gente tiene un poco mas y quiere vivir un poco mejor. Personalmente, creo que el problema de inseguridad nace dese el punto social, ya que por muy malas políticas gubernamentales desde hace aproximadamente tres décadas, los sucesivos gobiernos han destruido la cultura del trabajo", reflexionó el hombre. En tanto, desde el Ministerio de Seguridad declararon que la Dirección de Relaciones con la Comunidad suele tomar conocimiento a través de las uniones vecinales o comisarías cercanas a la zona de cada uno de los conflictos. Según la necesidad de la zona se trabajan en conjunto con los vecinos para tomar las medidas correspondientes para frenar la inseguridad.