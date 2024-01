Cada semana tiene 168 horas: ¿cuántas vivís en automático?

Comienza la semana y nos ponemos en automático, mejor dicho, seguimos viviendo en automático. El trabajo ocupa gran parte de nuestra vida, requiere obligaciones, trámites y compromisos. La frase “no tengo tiempo” parece un tatuaje que todos llevamos en la frente. Y no es mentira, sino una realidad, el tema en cuestión es que no nos detenemos a mirar en qué ocupamos el tiempo.

Hace poco leí una estupenda metáfora

Decía que somos un auto que va por la carretera y no tiene tiempo para poner nafta ni parar en boxes, y la verdad de esto no se habla, pero resulta lo suficientemente grave e importante. Si nos detenemos a mirar hay un culto al cuerpo visible, lo vemos en el gym, en las caminatas o en quienes tienen el privilegio de hacer un deporte. Los que saben proponen 5 horas semanales al ejercicio físico.

Un cuerpo sano es fundamental para que nuestra mente funcione

Las redes nos ocupan varias horas y además nos aleja de la lectura y nuestra mente necesita leer y escribir. Pero no solo leer noticias o libros afines a lo profesional, sino también lecturas que nos permitan el desarrollo de nuestra espiritualidad. Aprender a conocernos, trabajar el autodominio, ser realistas y proyectar. Ponernos metas y darnos espacios para meditar, disfrutar del silencio y la naturaleza. Perfeccionarnos en el arte de ser hoy mejor que ayer.

Foto: MDZ.

Tomarnos un tiempo para evaluarnos y reflexionar

¿Cómo nos tratamos?

¿Nos cuidamos?.

¿Qué cosas me hacen mal?.

¿Qué de lo que hago queriendo o sin querer, lastima a mi entorno?.

¿Qué puedo hacer por los demás que me nutra y alimente?.

Muchas veces dominar nuestro temperamento necesita que trabajemos nuestro propio carácter. Hay cosas esenciales que no se ven hasta que algo sucede. Hay momentos y acciones que ayudan a ser más tolerantes y pacientes con nosotros mismo y con los que nos rodean.

Hacer terapia.

Meditar.

Escribir sobre nosotros mismos.

Ponernos metas y plazos para nuestros proyectos.

Visualizar objetivos que quiero lograr.

Leer y disfrutar de reflexiones acerca de lo que consumo.

Escuchar música

Contemplar de la naturaleza en silencio.

Hacer todos los días algo por alguien, por más pequeño que sea el gesto.

Tener un cuaderno donde pueda trabajar sobre las cosas que deseo.

Salir de la queja entendiendo el poder de los pensamientos.

Y cada una de estas ideas, parece un montón. Y no es tan así, pero no resulta ni sencillo ni fácil. Pero es un compromiso con uno mismo, si no cuidamos la máquina, deja de funcionar o nos trae problemas. Nosotros somos mente, cuerpo y espíritu, darle prioridad a las 3 es el secreto.

Hacer todos los días algo por alguien, por más pequeño que sea el gesto. Foto: MDZ.

Todos lo sabemos, pero nos falta ese empujón para decidirnos a cambiar. Puede que leas esto y lo olvides pero ojalá sirva como inspiración para que cambies un hábito o sumes una práctica de bienestar a tu vida. Pensálo, asumí el compromiso y comunícale a tu entorno que querés trabajar en vos.

Pedir ayuda y ser constante rutinariamente y sólidamente en la decisión. Probemos, te aseguro que los resultados son muy buenos. Y obviamente todos sabemos que tenemos que hacer para vivir mejor. Preguntarnos también: ¿queremos? ¿nos interesa?

No es lo mismo intentar que hacer

En el intento hay un casi siempre una prueba y error, en el querer, un deseo, y si realmente querés, lo haces. Erica Miretti.

* Lic. Erica Miretti, psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente.

Instagram @ericamiretti