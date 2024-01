Fuerte adhesión al paro de la CGT en la provincia donde Milei ganó con el 75% de los votos

Una multitudinaria marcha transitó las calles céntricas de la Ciudad de Córdoba este miércoles, en la provincia donde Javier Milei obtuvo el 75% de los votos en el balotaje para convertirse en presidente del país.

Sindicatos nucleados en la CGT Córdoba, las dos CTA, movimientos sociales y partidos políticos, más algunos autoconvocados, se movilizaron, en el marco del paro nacional, para expresar su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y al proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como ley ómnibus, que impulsa el Gobierno nacional.

La secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Eli Vidal, fue la encargada de leer el discurso de unidad en el multitudinario acto que las centrales obreras y los movimientos sociales realizaron en la esquina más tradicional para las protestas: la del shopping Patio Olmos.

"El movimiento obrero organizado expresa su rechazo absoluto a las medidas que dispone el DNU 70/23 y los contenidos de la denominada ley ómnibus, redactados por los representantes de los grupos concentrados de la economía. En especial en lo referente a las cuestiones laborales que, sin duda, buscan desproteger a los trabajadores, precarizando aún más sus condiciones laborales y salariales", señaló Vidal.

La movilización en la ciudad de Córdoba culminó con un acto frente a Patio Olmos. Foto: @SUOEM

En otro de los pasajes del documento elaborado por la CGT Córdoba, indicó: "El gobierno actual vuelve a las viejas recetas de represión, castigo y orden divino que ya fueran superados por las democracias modernas y que resulta anacrónico revivirlas nuevamente, en pleno Siglo XXI. La acción de protestar por aquello con lo que no coincidimos es un derecho adquirido que supimos conquistar como argentinos y que defenderemos".

Y cerró: "No podemos permitir el avance sobre nuestros recursos y nuestras tierras. El avasallamiento de los derechos humanos y de nuestra cultura, la destrucción de la educación y la salud pública, porque en el olvido de los Pueblos está su autodestrucción".

Por su parte, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) demandaron más mercaderías para los comedores para dar respuesta a las demandas de los sectores más postergados. Además, cuestionaron "el congelamiento del salario social complementario".

"El gobierno decía que era un paro apresurado, pero en menos de dos meses nos queda claro que Javier Milei gobierna para la casta judicial y el hambre del pueblo... Ganar las elecciones no es un cheque en blanco. Los trabajadores no somos variables de ajuste. La patria no está en venta", aseguraron.

Mirá la movilización de los gremios por la Cañada que compartió el SUOEM:

El acto cerró cerca de la hora 13, con la lectura del mencionado comunicado, para luego comenzar con la desconcentración de las columnas de los manifestantes, sin que se aplicara ningún protocolo por los cortes totales en el tránsito en el área central de la ciudad de Córdoba.

Una segunda marcha a cargo del Polo Obrero se movilizó en horas de la mañana desde calle Maipú y se sumó luego al acto del Patio Olmos.

La tercera de las marchas previstas para este miércoles, se espera a partir de las 15 por parte la CGT Regional Córdoba, la cual culminará con un acto a metros de Plaza España.