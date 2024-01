Peteco Carabajal se presentó en Cosquín y habló de su frase sobre Villarruel

Peteco Carabajal volvió a subirse a un escenario luego de la polémica que se generó hace pocos días cuando desde el escenario del Festival Nacional de Jesús María tuvo una fuerte frase en momentos en los que ingresaba al anfiteatro la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El cantante habló de la polémica que generó su comentario al micrófono “No se levanten que no llegó nadie”, cuando la vicepresidenta ingresó al anfiteatro del Festival en momentos en que él, junto a Los Carabajal, se encontraba en el escenario.

Peteco actuó anoche en la tercera noche del Festival Nacional del Folklore de Cosquín 2024 junto a sus hijos Martina y Homero y la banda Riendas Libres. Previo a subir al escenario, habló con los medios locales y no pudo eludir lo ocurrido en esa ocasión.

Primero, comentó el motivo por el cual dijo esa frase: “Primero y principal, me agarró como una desesperación cuando vi que el público del frente del escenario, en la platea, se paraba para ver quién había llegado por el costado”, aseguró el compositor.

“Y yo, desde donde estaba, si bien veía la policía abriendo camino y entrando a una comitiva, no podía ver exactamente quién era”, precisó luego, aunque aclaró: “Había sentido rumores de que iba a estar la vicepresidenta”.

“Lo que a mí me pasó personalmente es que no quería que se corte la onda que veníamos logrando con el público. En ese momento, no lo pensé, me salió esa frase, me salió directamente”, comentó Peteco Carabajal respecto a su polémico comentario.

Mirá el momento en que Peteco Carabajal tuvo su polémica frase respecto a la Vicepresidente:

Por otro lado, admitió que durante estos días recibió “adhesiones y ofensas” por cómo había actuado en el escenario; en especial, luego de que señalara a algunos medios sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei respecto a las medidas que impulsa con respecto a la política cultural.

“Hoy puedo decir que estoy tranquilo, que lo que me salió inconscientemente estaba bien porque hay mucha gente que apoya eso y pienso que se podía haber hecho distinto, tal vez, de mi parte. Pero también se podría haber hecho distinto de parte de la organización”, manifestó Carabajal sobre el momento en que hicieron ingresar a la vicepresidenta.

Ante las críticas que había tenido de quienes tildaron el gesto como una falta de respeto, y si pensaba en disculparse con Victoria Villarruel, Peteco expresó: “Sí, eso lo he asumido y en algún momento he pedido las disculpas. Pero también está una parte importante de gente que me hace el aguante por lo que he dicho. Si yo empiezo a desdecirme por sentir que le he faltado el respeto a alguien, estaría faltándole el respeto a mucha gente que ha sentido de alguna manera que se ha hecho justicia”, consideró Carabajal ante los medios locales. Victoria Villarruel en su visita al Festival de Jesús María. Foto: "X" @VIckyVillarruel

“Personalmente he pedido mis disculpas”, dijo luego. “A través de una nota que me hicieron, que me han dicho que le iban a hacer llegar”, aclaró. Pero no dudó en plantear que lo haría frente a frente con la propia Victoria Villarruel: “Si lo tengo que hacer de vuelta, así de persona a persona, no tengo ningún problema”, sentenció.

“Después, como ciudadano, también quisiera escuchar algo que me digan de todo lo que está pasando con las medidas que se están tomando en contra de las cosas que tienen que ver con cultura”, dijo haciendo alusión a lo incluido en el DNU y la llamada “Ley ómnibus”.

Anoche, durante su presentación en el Festival de Cosquín, al cantante se lo vio nervioso en un inicio, quizás expectante de cómo podría reaccionar el público tras el episodio de Jesús María. Sin embargo, la gente le mostró su apoyo con cálidos aplausos.

Y si bien sobre el escenario no hizo referencia a lo sucedido, sí resaltó sobre la canción "Perfume de carnaval" la frase “No quise decirle nada”. Más allá de haber dejado atrás lo que pasó con el tema Villarruel, Peteco Carabajal dejó en claro que seguirá peleando en defensa de la cultura nacional.