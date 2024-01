Luján de Cuyo y Nueva York, reconocidas por "mejorar la vida de sus residentes"

"Luján de Cuyo se enorgullece de anunciar que es una de las 12 nuevas ciudades de Estados Unidos y América Latina que recibieron la certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies por establecer capacidades de datos excepcionales para fundamentar las decisiones de políticas, asignar recursos, mejorar los servicios, evaluar la eficacia de los programas e involucrar a los residentes", informaron este martes desde la Municipalidad lujanina al respecto.

La Certificación What Works Cities, que se amplió en el 2022 para incluir nuevos requisitos de equidad, continúa estableciendo un estándar de excelencia para los gobiernos locales que utilizan datos. El estándar refleja las prácticas, políticas y recursos que los gobiernos municipales deben aplicar para aprovechar eficazmente los datos con el fin de mejorar la toma de decisiones. Con el anuncio de hoy, son 74 las ciudades que han logrado la distinción de la Certificación What Works Cities y más de 160 las que presentaron aplicaciones desde el 2017.

“Gobernar es tomar decisiones. Hacerlo bien requiere de un uso excepcional de datos. Si se pretende lograr real impacto en la comunidad, nuestras políticas públicas deben ser necesariamente data driven. Soñamos en convertirnos en un ejemplo internacional de gobierno local bien administrado", afirmó el Intendente Municipal, Esteban Allasino.

El estándar de Certificación What Works Cities mide el uso que una ciudad hace de los datos basándose en 43 criterios. Una ciudad que cumpla entre el 51 % y el 67 % de los 43 criterios es reconocida con la certificación de nivel Silver, entre el 68 % y el 84 % con la de nivel Gold y el 85 % o más con la de nivel Platinum

"Un ejemplo notable del uso de datos de Luján de Cuyo incluye puso en marcha un programa basado en datos que ayudó a identificar y reubicar en viviendas nuevas y mejoradas a más de 700 familias que vivían en una zona de alto riesgo de inundación", indicaron desde ese departamento.

“Nos complace dar la bienvenida a estas 12 nuevas ciudades certificadas, que se centran colectivamente en cómo utilizar los datos para construir comunidades más fuertes”, declaró Rochelle Haynes, Directora General de la Certificación What Works Cities. “Estas ciudades comprenden que el uso de datos por parte del Gobierno local es una pre-condición para resolver problemas, evaluar lo que funciona y mejorar el funcionamiento de sus ayuntamientos, e invierten sus recursos en consecuencia”.

“El programa de Certificación What Works Cities de Bloomberg Philanthropies representa una comunidad en rápido crecimiento de líderes de gobiernos locales que elevan lo que es posible para los gobiernos locales a la hora de aprovechar los datos para abordar los principales desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la ciudad”, dijo James Anderson, que dirige el programa de Innovación del Gobierno en Bloomberg Philanthropies. “Más de 160 ciudades de América buscan el sello de Certificación What Works Cities porque los ayuntamientos, como cualquier otra organización moderna eficaz, deben aprovechar los datos para tomar mejores decisiones. El programa proporciona a los gobiernos locales un faro a seguir y nos complace ver que su alcance sigue creciendo”.

En el 2022, la Certificación What Works Cities publicó criterios actualizados para que las ciudades logren el reconocimiento a la excelencia en el uso de datos con el fin de mejorar las operaciones y políticas de los gobiernos locales. Los nuevos criterios también incluyen la práctica de desagregar los datos para evitar sesgos algorítmicos. Además, la Certificación exige ahora a las ciudades demostrar que cumplen una norma reconocida internacionalmente en, al menos, uno de los tres resultados siguientes: contaminación atmosférica, porcentaje de hogares con suscripciones a banda ancha de alta velocidad o un indicador de resultado de alta prioridad que la ciudad elija y que esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Las 12 nuevas ciudades certificadas por What Works Cities son: Alexandria, VA; Nueva York, NY; Port St. Lucie, FL; Rochester, MN; y Rock Hill, Carolina del Sur en EE. UU., y Bogotá, Colombia; Luján de Cuyo, Argentina; Medellín, Colombia; Monterrey, México; Recife, Brasil; Rionegro, Colombia; y Tres de Febrero, Argentina en América Latina. Mayor información sobre el anuncio de hoy está disponible en: https://whatworkscities.bloomberg.org/news/january-2024-certification/, https://whatworkscities.bloomberg.org/cities/lujan-de-cuyo-argentina/.

El programa de Certificación What Works Cities, lanzado el 2017 por Bloomberg Philanthropies y con el liderazgo de Results for America, es el estándar internacional de excelencia de datos en la gobernanza de la ciudad. El programa está abierto a cualquier ciudad de América del Norte, Central o del Sur con una población igual o superior a 30.000 habitantes. Para conocer más, visite www.whatworkscities.org.

