Con lluvia y todo, en el campo siguen muriendo animales: las causas

El sistema de lucha antigranizo que se utiliza en Mendoza es cuestionado desde hace años por productores ganaderos y algunos científicos que sostienen que no cumple con la funcionalidad que se cree. Además de la efectividad puesta en tela de juicio cada vez por más productores -que ahora enfrentan una de las peores sequías en años y la consecuente muerte de ganado- también se discute el costo que implica. Por ello, vienen reclamando al gobierno el cese de la actividad y una solución efectiva para enfrentar la sequía que los está dejando sin producción.

El presupuesto 2024 destinado a la Dirección de Contingencias Climáticas es de $7.345.023.687,00 y gran parte de esta partida va a parar al desarrollo de este sistema. El monto destinado a la lucha antigranizo resulta irrisorio para muchos productores que aseguran que podría asignarse a algo más productivo, ya que las tormentas de granizo se producen igual. Científicos del Ianigla señalan que el sistema de lucha contra este fenómeno meteorológico no está preparado para afrontar el tipo de tormentas que se desarrolla en la región de Cuyo y que por ello, la única solución es la malla antigranizo.

Por su parte, productores de la zona norte y este de Mendoza aseguran que cada vez llueve menos y están cada vez más convencidos que se debe a que la lucha antigranizo no disipa las lluvias y que, cuando el agua finalmente cae genera la deshidratación de los suelos. Según su teoría, el yoduro de plata es el componente que estaría perjudicando los suelos y favoreciendo la sequía.

Efectivamente, el yoduro de plata se utiliza en Mendoza para la siembra de nubes en la lucha antigranizo. Se trata de un componente químico utilizado en fotografía y medicina, y tiene propiedades antibacterianas, electrónicas, magnéticas, ópticas y catalíticas para una variedad de metales y semiconductores para diferentes usos. Sin embargo desde el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), aseguran que "es un compuesto muy tóxico y peligroso para la salud del planeta con efectos cancerígenos. El problema es su gran toxicidad y sus efectos tan dañinos para el humano".

Bengalas para la lucha antigranizo. Foto: Gobierno de Mendoza.

Elías Casino, productor ganadero de Santa Rosa contó a MDZ que varios productores ganaderos de Santa Rosa, La Paz, Rivadavia, Lavalle, San Luis y San Juan vienen realizando protestas pacíficas por este tema. "Hace varios años venimos padeciendo sequía por la lucha antigranizo, por lo que le tiran a las nubes, por cómo siembran las nubes con yoduro de plata. Año a año ha sido más excesiva la sequía y todavía no lo podemos probar científicamente pero en la práctica lo vemos diariamente", dijo.

El antes y el después que preocupa a productores. Foto: Gentileza Elías Casino.

En relación a las otras provincias cuyanas, el puestero señaló que "ellos no operan con aviones, San Luis nunca ha tenido lucha antigranizo, pero la gente de allá también le echa la culpa a la lucha antigranizo de Mendoza". Por esos motivos, vienen reclamando y han podido concretar reuniones con funcionarios de Contingencias Climáticas pero sin demasiados resultados. Del gobierno aseguran que el sistema antigranizo no provoca ninguna persuasión de las lluvias y mucho menos un fenómeno de deshidratación.

Protesta de productores. Foto: Gentileza Elías Casino.

En cuanto al yoduro de plata como un componente para la siembra de nubes para hacer llover o para detener las lluvias, desde la FIDA, indican que no son más que conspiraciones, ya que no tiene sustento científico. En el mismo sentido, Elena Abraham licenciada en Geografía e investigadora del Iadica, Conicet Mendoza explicó a MDZ que la teoría de la deshidratación del suelo que sostienen muchos productores no está comprobada. "Hemos intentado ver si tenía algún fundamento. En realidad no se sabe nada, porque nadie lo ha estudiado. Pero eso de que la lluvia que cae deshidrata el suelo, no está bien. A lo sumo lo que sí puede ser es que influya en que no se formen las nubes de lluvia en ese lugar o que se desplacen o que no precipiten", sostuvo.

Restos de ganado muerto por la sequía. Foto: Gentileza Elías Casino

En el mismo sentido que Abraham se expresó Diego Araneo, Dr. de la UBA en el Área de Ciencias de la Atmósfera e investigador del Ianigla. "Desde la teoría de microfísica de nubes, no tiene sustento. La siembra con yoduro de plata no interrumpiría los procesos de formación de gotas de lluvia. Las partículas de ioduro son lo que se conoce como núcleos de congelación (partículas sobre las que se sublima vapor ambiental para formar un embrión de hielo). Estos embriones de hielo crecen en principio por deposición de vapor y luego recolectando gotitas de nube sobreenfriadas (gotitas líquidas a menos de 0°C). La idea de la siembra es que haya muchos núcleos de congelación compitiendo por la humedad ambiente y así generar mucho granizo de tamaño pequeño en lugar de poco granizo pero de tamaño grande. Pero la precipitación termina cayendo de todas formas, en forma de granizo o de lluvia o ambos", indicó el científico.

La falta de lluvia en el campo está terminando con la producción ganadera. Foto: Gentileza Elías Casino.

Por su parte, el ingeniero químico, Hugo Guglielmone sostuvo que el yoduro de plata no debería influir en la sequía. Las cantidades que se utilizan son "muy pequeñas y es insoluble en agua. Esto quiere decir que si vos tomas agua que teóricamente está contaminada con el yoduro de plata, no te va a hacer nada porque es insoluble, no se mezcla con el agua". Sin embargo, según el ingeniero este componente químico podría ser dañino si se utiliza en grandes cantidades o durante un período de tiempo prolongado. "En grandes proporciones sí podría generar un daño, pero en los niveles en los que se usa para esto no", indicó Guglielmone.

Impactante video del impacto de la sequía en el campo