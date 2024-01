Multa millonaria a la embarcación prohibida que ingresó al Dique Porterillos

Un hecho confuso se produjo este fin de semana cuando un grupo de personas ingresó en una lancha al Dique Porterillos sin autorización desde Náutica de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Se trata del equipo del nadador Lautaro Arjona del Club Regatas de Mendoza quién se prepara para un nado en el lago del dique.

Arjona es uno de los nadadores que equipo de competición del Lago y se prepara para el desafío de nadar de forma ininterrumpida durante 24 kilómetros en beneficio del Hospital Notti. En ese marco, su equipo fue el que ingresó y recorrió el Dique Porterillos en una lancha sin previa autorización por parte de Nautica, manifestaron desde la Subsecretaría de de Ambiente de Mendoza.

La Asociación Mendocina de Windsurf fue la responsable de que ocurriera infracción, ya que si bien tiene una embarcación habilitada en el Dique Potrerillos mediante la Resolución 2186/04 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la misma es solo para eventos y casos de emergencia. La excepción de la navegación de embarcaciones a motor que alcanza a dicha asociación implica que en "en caso de producirse una emergencia" deberá estar a disposición como embarcación de apoyo.

"Esta empresa que la Asociación Mendocina de Windsurf , tiene una embarcación habilitada para utilizarla en casos de emergencia, cuando ellos prestan servicio. Si alguien se está ahogando, por ejemplo. Pero para este evento en particular, para llevar a recorrer a los chicos de Regatas, por el tema del nadador que va a hacer 24 kilómetros de manera interrumpida, no tienen habilitación", indicaron desde Ambiente y aclararon que "cuando la Asociación hace carrera y ese tipo de cosas, tiene habilitadas las embarcaciones para cubrir la seguridad. No son embarcaciones que se puedan adquirir como servicio. Las tiene habilitadas para cubrir la seguridad de estos eventos, como carreras y demás.

Captura de pantalla de la historia del nadador. Foto: Instagram @lauty_arj.

Asimismo, desde la cartera ambiental remarcaron que "no esperaron la autorización desde Náutica". Por esos motivos, la asociación y el grupo en cuestión deberán pagar una multa millonaria. "Ya se les pidió que elaboren un informe, un descargo de lo que hicieron, y a partir de eso se les va a aplicar la multa. Que podría llegar a ascender el millón de pesos", aseveraron.