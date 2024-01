Los precios vuelan: cuántos salarios se necesitan para acceder a un 0km

La crisis económica que sufre Argentina hoy por hoy no es una novedad. La inflación reinante (que en diciembre alcanzó el 25% mensual) conduce a una suba desmedida de precios, situación que afecta directamente al bolsillo del trabajador, que observa con preocupación el escenario actual.

El contexto anteriormente mencionado no solo afecta a la diaria del ciudadano sino a la demanda de productos que, en otra época del país, eran más accesibles pero que hoy resultan muy difíciles de adquirir para el promedio de la gente. Hablamos concretamente de los automóviles 0km cuyos precios están por las nubes, provocando que los modelos base se conviertan en un lujo al que pocos pueden acceder.

Partiendo de la base de que, según el índice Ripte (Remuneración imponible promedio de trabajadores estables), cuya actualización fue en noviembre de 2023, un sueldo promedio en Argentina es de $447.079 aproximadamente, un potencial interesado en adquirir un auto 0km necesitará más de dos decenas de salarios.

Tal como lo indica Acara (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), el vehículo 0km más económico al día de hoy es el Toyota Etios 1.5 AIBO 6MT (105cv) (L18) de 5 puertas, cuyo valor es de $9.978.000, por lo que se necesitarían poco más de 22 salarios promedio, es decir, casi dos años de ahorro para llegar al tan ansiado 0km.

Sin embargo, los precios que se manejan en las agencias oficiales están muy distanciados a lo que se observa en la lista de valores de este organismo. Actualmente, el auto más accesible del mercado es el Volkswagen Polo Track, que oscila en los $16.000.000 (a pesar de que Acara lo exhibe en $14.180.300). Por lo tanto, un trabajador promedio necesitará alrededor de 36 salarios (lo que equivale a dos años y medio de trabajo) para adquirir el vehículo mencionado.

Los vehículos más accesibles del mercado no bajan de los 16 millones de pesos. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Sin embargo, un aspecto fundamental a tener en cuenta es que las agencias en general no tienen stock, sobre todo en los autos más económicos, por lo que no disponen de entrega inmediata; mientras que hay vehículos más accesibles en el mercado, pero que no se fabricarán en el 2024, como es el caso del Fiat Mobi.

Otra realidad es que las agencias aún no tienen la lista nueva, lo cual significa que cada concesionaria dispone los precios de cada vehículo hasta que llegue el listado que seguramente traerá nuevos valores. No olvidemos que durante el año 2023, tuvo un aumento que varió entre el 7% y 9% mensual.

El stock de autos disponibles en las concesionarias está limitado al momento. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Vale destacar que hay opciones más económicas en el mercado, como por ejemplo, el Chevrolet Onix, valuado en $12.500.000, pero el inconveniente en este caso es que la única opción disponible para adquirirlo es el plan de ahorro. Este método es muy utilizado para personas que no disponen de los medios para abonar el total de una operación, ya que permite pagarlo en cuotas; aunque sin lugar a dudas, el inconveniente en este modelo de financiación es que la entrega no es inmediata y quién acceda a el terminará pagando más por el vehículo, ya que las cuotas tienen intereses.

Este panorama muestra que, en estos tiempos que corren, no solamente se hace cuesta arriba llegar a fin de mes. Los valores de los autos 0km están por las nubes, convirtiéndolos en inalcanzables y obligando al trabajador promedio a pensar en modelos usados, o directamente, tomar la decisión de utilizar el transporte público.