Presentan un proyecto de ley para que la vacuna contra el dengue sea obligatoria

La diputada nacional Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de ley con el objetivo de incorporar de manera gratuita y obligatoria la vacunación contra el virus del dengue al Calendario Nacional de Vacunación en Argentina. La propuesta se centra en inmunizar a todas las personas que hayan contraído el virus con anterioridad.

El proyecto indica la integración al Calendario Nacional de Vacunación, "con carácter gratuito y obligatorio", del esquema completo de inmunización contra el virus del dengue. Se apunta como objetivo a "todas las personas seropositivas que hayan contraído el virus con anterioridad", según prioridades que establezca el Ministerio de Salud.

En la iniciativa, Ajmechet sostiene que se trata de una medida preventiva esencial, para evitar casos graves de la enfermedad y reducir el riesgo de muerte. La vacunación se hará con "la mejor tecnología disponible al momento de aplicarla".

La vacuna contra el dengue llegó a la Argentina en noviembre pasado. Se aplica en dos dosis con un intervalo de tres meses y protege contra los 4 serotipos del dengue al menos por cinco años sin necesidad de refuerzos. Al momento de su lanzamiento, tenía un precio de $ 37.514 cada dosis. Con los nuevos lineamientos, tendrían que cubrirla el Estado y las prepagas.

El proyecto busca extender la inmunización contra el virus del dengue a grupos específicos recomendados en los lineamientos técnicos, así como incorporar las modificaciones futuras que se dispongan en este sentido.

En la Argentina, el año 2023 fue récord en casos de dengue. Se notificaron 139.946 registros de esta infección viral, transmitida por el Aedes aegypti. Además, 75 personas murieron por la enfermedad.

En los fundamentos, la diputada destaca la falta de un tratamiento específico para el virus y subraya la importancia de la prevención, especialmente para aquellos que ya han padecido la enfermedad. Enfatiza que las personas que contraen la enfermedad por segunda vez enfrentan un mayor riesgo de sufrir "dengue grave", con consecuencias potencialmente mortales.

"Tuve dengue hace casi 10 años, cuando no se sabía en CABA de qué se trataba ni cómo hacer el seguimiento. Nunca me sentí tan mal en mi vida y cuando me dieron el alta solo me pudieron decir: usá off, tratá de no contagiarte de nuevo porque el dengue hemorragico del segundo contagio es mucho más grave", contó Ajmechet.

Y agregó: "Hoy por fin me pude dar la vacuna. No es una vacuna accesible y todos los que tuvimos dengue tenemos que dárnosla. Mañana sale proyecto de ley para incluirla dentro del calendario obligatorio para quienes padecieron la enfermedad, prepagas y Estado deben cubrirla".