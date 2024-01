Por qué es imprescindible que Córdoba adhiera a la Ley Nacional de Guardavidas

El bloque de la UCR encabezado por la legisladora Alejandra Ferrero presentó esta semana en la Legislatura provincial un proyecto de ley que tiene por objeto la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.155, también conocida como "Ley de ejercicio profesional de los guardavidas", que fuera sancionada el 10 de junio de 2015 y regulada en el año 2021.

Dicha normativa reconoce a los guardavidas habilitados como "personal capacitado para la protección y resguardo de la vida humana en el ambiente acuático".

"Frente a las lamentables tragedias que se vienen sucediendo este verano, con 17 muertos en tan sólo dos meses, vemos con urgencia la necesidad de que la provincia de Córdoba adhiera a esta Ley Nacional, que brindará instrumentación y capacitación a los y las guardavidas, garantizando su seguridad y mejorando las tareas de prevención que realizan", aseguró la legisladora en los argumentos de dicha iniciativa.

La Ley nacional, además de regular la formación y el ejercicio del trabajo, incorpora presupuestos básicos y elementales que deben cumplirse en todo ambiente acuático; estableciendo las obligaciones para el suministro de equipamiento, con el fin de permitir la atenuación de riesgo y la mayor efectividad en la tarea de prevención y rescate en casos de emergencia. Además, incorpora la creación del Registro Nacional Público de Guardavidas, en el cual deberá inscribirse todos aquel que ejerzan la actividad en cualquier ambiente acuático, entre otros aspectos.

Cabe recordar que, si bien en la provincia de Córdoba, rige desde el año 2001, la ley provincial N° 8.939 que regula la actividad, la misma nunca fue reglamentada, lo cual implica que su vigencia no es efectiva.

No todos los ríos de la provincia de Córdoba cuentan con guardavidas, porque la actividad no está regulada. Foto: Policía de Córdoba.

Esto ha provocado que la actividad navegue en una cierta irregularidad y que, a pesar de los esfuerzos puntuales en determinadas localidades donde se dictaron ordenanzas para incorporar un cuerpo de bañeros, no exista un dispositivo único provincial de control.

Una temporada inusual

Diego Aráoz, vocero de la Asociación Mutual de Guardavidas de Córdoba, dialogó con MDZ sobre lo que está ocurriendo este verano en la provincia, donde ya hay 17 víctimas que perdieron la vida en el cauce de ríos, lagos y piletas en las serranías. La última muerte se dio el viernes pasado, cuando una joven aspirante de la policía resbaló al agua mientras cruzaba el río en la localidad de Bialet Massé y pereció ahogada.

Según recordó Aráoz, en los años anteriores, el promedio de personas ahogadas era de 11 fallecidos en toda la temporada de verano.

"Realmente desconocemos qué es lo que ocurre este año que hizo que aumentara ese número. Creo que la gente por cuestiones laborales no ha podido desplazarse a otros lugares y realiza escapadas para disfrutar el fin de semana en familia y visitar los ríos cordobeses. Pero se encuentra que no todos los lugares cuentan con guardavidas, porque la actividad no está regulada", explicó.

"Depende mucho de la voluntad del destino turístico si tiene o no guardavidas en sus ríos o lagos. Puede existir alguna ordenanza en algún municipio, pero a nivel provincial nadie controla, nadie inspecciona que esté presente alguien que garantice la seguridad de las personas", detalló.

Si bien luego de alguna tormenta, sabiendo que el río viene crecido, suele haber patrullaje de Defensa Civil o la Policía, en el caso de que ocurra un incidente, "si alguien se está ahogando, hay que responder rápido y con conocimiento para terminar perjudicando a la víctima", enfatizó el vocero de la asociación.

Según precisó, con la adhesión a la Ley nacional se pueden comenzar a diseñar dispositivos para dar mayor seguridad a los bañistas, como poner carteles en sectores peligrosos, o boyas para marcar en qué lugares pueden meterse a un río o lago. "Es necesario armar un área específica que se encargue de la seguridad de los espejos de aguas y no estar dependiendo de los Bomberos o la Policías, con quienes trabajamos en conjunto. Pero si no hay un guardavidas apostado en ese lugar, es muy difícil que logremos extraer una víctima con vida", se lamentó. Recomiendas a los turistas concurrir a balnearios habilitados para ingresar a los ríos, y que se aseguren que haya guardavidas cerca por su seguridad. Foto: Freepik

"La ley ayuda además a regular la paga de los trabajadores y a que el día de mañana se puedan jubilar como ocurre con los que ejercer la profesión en la Costa Atlántica. Además, se pueden diseñar estrategias para que haya guardias mínimas todo el año, porque no es que la gente solo se acerca a los ríos serranos, los fines de semana largo o únicamente en diciembre, enero y febrero", aseguró.

También enfatizó la necesidad de que los turistas concurran a lugares habilitados para ingresar a los ríos, que se aseguren que haya guardavidas cerca por su seguridad.

Áraoz expresó que en los últimos días tuvo reuniones con la legisladora Ferrero para explicar la situación en la que se encuentra la actividad con la falta de reglamentación de la ley provincial, y le solicitó que para poder contar con normas claras, coincidentes a las que existen en otras provincias, era necesario presentar un proyecto de ley para pedir la adhesión a la normativa nacional.

"Esto permitirá que los guardavidas cordobeses figuren en el registro nacional. Hoy contamos con una carrera provincial de guardavidas que es gratuita y la ley les permitirá ser reconocidos para que puedan tener un salario y se les pague lo que corresponda. Creemos que cuando comiencen las sesiones ordinarias de la Legislatura, seguramente este tema será debatido, porque esta temporada en particular las víctimas fatales superaron la media que veníamos teniendo en años anteriores", dijo esperanzado el representante de la Asociación Mutual.