Vacaciones de mochilero: diferencias entre la Patagonia y el Norte

Desde las imponentes montañas de la Patagonia hasta las coloridas provincias del Noroeste, Argentina ofrece una amplia gama de experiencias para aquellos que prefieren explorar con una mochila al hombro.

A principios de 2023, la agencia internacional de viajes Condé Nast Traveler nombró al país como uno de los mejores del mundo para ir de mochilero. La agencia tomó en cuenta la infraestructura turística, el costo de vida, la peligrosidad, la amabilidad de la gente y el interés tanto cultural como paisajístico.

Qué diferencias hay entre el norte y el sur

MDZ tuvo la oportunidad de conversar con un mochilero experimentado que dio su punto de vista. Tomas Sundblad es su nombre y nos contó sobre su experiencia “mochileando”. Estuvo en el sur (Bariloche, Bolsón y alrededores) unas 12 veces, lo que para él es "un lugar más preparado para campings, cuenta con muchos parques nacionales especiales para mochileros, grupos de amigos o familias”.

A diferencia del norte, es un sitio donde las personas se quedan menos tiempo y las carpas las usan para dormir y al otro día seguir para otro camping. “Los senderos están más pisados y cuentan con carteles que indican la dificultad de cada camino y una aproximación del tiempo que se tarda en recorrerlo”.

Otra mochilera, que prefirió mantenerse en el anonimato pero que reconoció haber recorrido el norte reiteradas veces, dejó en claro que para este sector del país, los jóvenes suelen recorrer principalmente Salta y Jujuy. “Buscan hostels o casas de familias”, no se quedan en campings o en carpas, porque se necesita mucho tiempo para recorrer estos destinos en su totalidad.

El sur de Argentina es un buen lugar para ir como mochilero.

En este sector del país hay mucha cultura por recorrer. “Se puede hacer una vida más de pueblo, es decir, que se puede aprovechar todo el día en un pueblo sin aburrirse”, indicó, al tiempo en que remarcó que los lugares que no pueden faltar son: Iruya, Purmamarca y El Cafayate.

Recomendaciones para “mochilear” en el norte y el sur

Tanto en el norte como en el sur, es recomendable elegir bien los refugios o los parques nacionales. También, es fundamental la calidad del equipamiento, desde la vestimenta hasta la carpa, porque el clima varía mucho según la época.

Los mochileros aconsejan también tener armado un itinerario de antemano para poder aprovechar los días al máximo. Aún así, ser flexible con ese itinerario en caso de encontrar algún lugar que le guste.

Quienes deseen viajar como mochilero, es recomendable hacerlo acompañado.

Por último y no menos importante, no hay que dejar de lado la hidratación. No hay que dejarse engañar por el agua de la montaña que al ser tan pura no cuenta con ciertos minerales fundamentales para el cuerpo. Se recomienda, además, llevar sobrecitos de sal o jugo para recompensar el sodio.

En conclusión, irse de mochilero es una experiencia única que permite conocer, experimentar y convivir con la naturaleza. Siguiendo las recomendaciones de los experimentados, se puede lograr una mejor experiencia y evitar varias complicaciones.