El mejor legado a seguir viene de Mendoza

Más de doscientos años después no podemos más que revalorizar, revalorar y admirar al General Don José de San Martín y a todos sus hombres que conformaron el Ejército de Los Andes. Como educadora, formadora, considero que es imprescindible meritar lo que implicó semejante proeza, reconocida y estudiada en el mundo entero.

Hecha la introducción, paso a observar la gran enseñanza en valores que dejaron aquellos hombres

Imagino la epopeya, a partir de la lectura de muchos libros de distintos autores que la describieron y surgen palabras como, libertad, conocimiento, esfuerzo, sacrificio, humildad, honestidad, rectitud, liderazgo, gestión, organización, fortaleza, fe. Conceptos que representan valores, sin ningún orden específico, aunque cargados de contenido.

Todos necesarios y, sin embargo, algunos de esos valores faltantes o inexistentes en la sociedad actual. Hablar de conocimiento, implica estudio, consustanciarse con la situación política, social y económica reinante. En aquella época, como ahora, el conocimiento implica aplicar la experiencia adquirida mediante años de estudios, trayectorias y vivencias, a una realidad distinta.

El General San Martín dijo “lo que no me deja dormir es, no la oposición que puedan hacerme los enemigos, sino atravesar estos

inmensos montes”. Aquí surge el “esfuerzo” como ejemplo de valor. Más de 5000 hombres realizaron el esfuerzo, cruzando esas enormes montañas. Fueron caminos llenos de adversidades, sin embargo, hicieron lo planificado, afrontaron los peligros, llevaron las pesadas cargas, sufrieron el clima debido a las diferencias térmicas 30º durante el día y - 10º durante la noche. El propio General, verdadero ejemplo de esfuerzo, hizo muchos tramos en camilla, debido a su precaria salud.

¿Cuánto aprender de aquellos hombres?

Es evidente que habían desarrollado la fortaleza que brinda la Fe, y también el espíritu de esperanza que portaron, para lograr la libertad de casi medio continente. Esto lleva a pensar en la mente brillante del gran líder, al que llamaríamos hoy, líder transformacional. Aquel jefe que influye con su ejemplo, con su rectitud, con su disciplina y; hace que su gente lo siga y lo

imite en sus valores. Y, en consecuencia, sus hombres se conviertan en los mejores en lo suyo, se conviertan también en líderes.

Todo fue trabajo en equipo, donde cada uno cumplió con su rol

Hoy vemos que es la forma de lograr grandes metas, liderazgo, trabajo en equipo, planificación, objetivos claros, mente amplia, sin mezquindades, siempre pensando en el bien común. Emociona hasta las lágrimas recordar las palabras del gran hombre: “Estoy bien convencido del honor y patriotismo que adorna a todo oficial del ejército de los Andes; y como compañero me tomo la libertad de recordarles que de la íntima unión de nuestros sentimientos pende la libertad de la América del Sur.

A todos es conocido el estado deplorable de mi salud, pero siempre estaré dispuesto a ayudar con mis cortas luces y mi persona en cualquier situación en que me halle, a mi patria y a mis compañeros”. Evidencia la humildad, el respeto por sus hombres y el amor a la Patria. Y sus hombres respondieron con iguales valores. "El gran valor de la “libertad”. Estos hombres lograron liberar a la

“América del Sur”. Semejante hazaña de estos hombres que cruzaron la enorme cordillera de Los Andes, lleva a reflexionar sobre la libertad como derecho. El valor de la libertad que se opone a la opresión, que implica autodeterminación y que es un acto de responsabilidad de cada persona.

Estoy bien convencido del honor y patriotismo que adorna a todo oficial del ejército de los Andes.

Para José de San Martín, la disciplina, el honor, la palabra empeñada eran valores absolutos, valores que transmitió a aquellos

héroes que realizaron el Cruce de los Andes para liberar a Argentina, Chile y Perú. Como sociedad, hoy tenemos la imperiosa necesidad de revisar y analizar si se está cumpliendo en todo, en parte o no se cumple con semejante legado.

Sigue latente la obligación de transmitir los valores de estos grandes hombres a los niños y jóvenes que son el presente y futuro de la Argentina. María Alejandra Oteo.

* Prof. Lic. María Alejandra Oteo. Ciencias de la Educación - UCA.