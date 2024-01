RTO: enero arrancó con una novedad que afecta a los conductores

Durante las últimas semanas, los talleres habilitados para realizar la Revisión técnica Obligatoria (RTO) colapsaron debido a la cercanía de las vacaciones de verano pero también por la aplicación de un fuerte incremento que, a partir de hoy, rige en Mendoza. A eso se suma la obligatoriedad del trámite para acceder a la cobertura de un seguro del automotor.

Desde el 1 de enero, rigen las modificaciones anunciadas para realizar el trámite de la RTO. En ese sentido, la misma tendrá un costo de $23.000. Dicho aumento se basa en la Ley Impositiva 2024 que fue sancionada en el mes de octubre y provocó un aumento en el precio de las unidades fiscales (U.F.), las que pasaron a costar $127 en enero. De esta manera, tanto la RTO como las multas por infracciones viales, tendrán un aumento del 135% en relación a los valores percibidos durante el 2023.

A los incrementos aplicados hay que sumar que los vehículos que no tengan la oblea no podrán contar con un seguro según las disposiciones vigentes en la provincia de Mendoza. Si bien hubo incertidumbre en torno a los requerimientos para la circulación de los vehículos a partir del DNU presentado por Javier Milei, desde el Gobierno de Mendoza aclararon que la revisión técnica y el seguro contra terceros siguen siendo obligatorios para circular dentro de la provincia.

Según explicaron a MDZ algunos productores de seguros, "la aseguradora deberá adaptarse a la ley provincial", por ende, a un auto 0km no se le pedirá la RTO hasta los 3 años a la hora de contratar un seguro y lo mismo sucederá con aquellos que tienen que hacerla cada dos años, por lo que se tendrá en cuenta esa modificación en la ley de tránsito mendocina para renovar o contratar una póliza en un vehículo.

Aumentó la demanda en los talleres de RTO

Otro de los aspectos que observarán los conductores que acudan a los talleres para realizar la Revisión técnica Obligatoria (RTO), está relacionado a las certificaciones que acompañan la oblea que se pega en el parabrisas. Este documento es requerido por el personal policial que realiza los controles en las rutas y debe contar con todos los datos impresos. En el frente deben estar los datos del propietario y del vehículo mientras que, en el reverso, consta de un código de barras y un QR (el mismo que está plasmado en la oblea que se instala en el parabrisas).

Qué sucederá con los autos que no tengan RTO

La Superintendencia de Seguros de la Nación, a través del artículo 3 de la resolución 534/2023 publicada en el Boletín Oficial expresa que, a partir del 17 de enero de 2024 las entidades aseguradoras "deberán exigir el cumplimiento de la revisión técnica obligatoria o que el vehículo esté en condiciones reglamentarias de seguridad si aquella no se ha realizado en el año previo".

La oblea debe permanecer en el parabrisas del vehículo

Desde la Cámara de RTO de Cuyo destacaron que, circular con un vehículo que no ha pasado la RTO puede tener diversas consecuencias, entre las que se incluyen las multas económicas, retención del vehículo, pérdida de cobertura de seguro (algunas aseguradoras pueden negarse a cubrir los daños ocasionados en un siniestro si el vehículo no cuenta con la RTO vigente), y responsabilidad civil (en caso de un accidente, el conductor del vehículo sin RTO podría ser considerado responsable por no haber cumplido con las normas de seguridad vial).

Costo del trámite

A partir de este mes, en la provincia de Mendoza los valores de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) percibirán aumentos del más del 100%. A continuación están los valores que rigen desde enero 2024:

Motos hasta 300cc: $8.759,19(monto con IVA incluido)

Motos mas de 300cc: $16.135,35 (monto con IVA incluido)

Auto: $23.050,50

Camioneta: $25.970,23

Camiones: $32.270,70

Documentación necesaria para la RTO en Mendoza

Al presentarse en la planta de revisión técnica con tu vehículo, deberás llevar la siguiente documentación: