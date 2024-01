La advertencia de las universidades nacionales al Gobierno

El presidente del Consejo Universitario Argentino y rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, sostuvo que “el sistema universitario argentino debe ser política de Estado”. En relación a la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei, el académico sostuvo, en diálogo con MDZ, que está "de acuerdo con el déficit cero, pero debemos ver sobre qué dimensiones se logra”.

- ¿Qué expectativas tienen desde el sector universitario ante las primeras medidas tomadas por el presidente Milei?

- El sistema universitario argentino debe ser política de Estado, es por ello que estamos llevando a cabo políticas de consenso en el interior de las universidades acordadas con la Secretaría de Políticas Universitarias. Que continúe la Secretaría de Políticas Universitarias es un importante avance para que podamos acordar con el Gobierno nacional las políticas universitarias. Si hubiera ausencias de definiciones, nosotros como sistema asumimos, amparándonos en la autonomía universitaria, tenemos el derecho de tomar nuestras propias decisiones.

- ¿Tuvo contacto con el secretario de Educación de la Nación Carlos Torrondell? ¿Qué opinión tiene sobre la política de ajuste?

- Hemos buscado canales de acercamiento con Torredell, pero aún no se comunicó con nosotros, sabemos que tienen intención de reunirse. Ajuste es una palabra muy genérica. Nosotros estamos de acuerdo con el déficit cero, pero debemos ver sobre qué dimensiones se logra el déficit cero y, en ese sentido debemos ver cómo juegan las políticas universitarias que son el resultado del financiamiento del sector público. Nosotros planteamos seguir haciendo lo que estamos haciendo, profundizando nuestro trabajando y generando más resultados y, para ello necesitamos seguir pagando los sueldos y los gastos de funcionamiento.

- Carlos Torrondell es un defensor de la educación privada…

- Eso surge de sus escritos. No es lo mismo escribir sobre la educación privada que estar al frente de una cartera educativa. Deberá asumir las perspectivas del sistema educativo.

"El 30 % de la población que reside en San Martín vive de la basura y como rector, no puedo estar ajeno a eso"

- ¿El sistema universitario está en crisis?

- No ¿por qué?

- Es que muchas universidades se quejan de que el dinero que les llega solo les alcanza para pagar salarios y, por lo tanto, tienen poco resto para financiar el funcionamiento y la investigación.

- El sistema universitario está activo y funcionando. Por supuesto que todas las universidades deseamos contar con mayor cantidad de recursos para desarrollarnos y crecer, pero hoy el nivel de financiamiento del sistema universitario es suficiente para hacer lo que estamos haciendo, tenemos planes de desarrollo. Es cierto que el crecimiento de la matrícula universitaria hace que necesitemos más financiamiento para el 2024. Nosotros participamos de un presupuesto aprobado en enero del 2023 de 770 mil millones de pesos, en agosto del 2023 solicitamos un incremento de dos billones de pesos, esto significa que, si se prorroga el presupuesto nominal, nosotros solo tenemos para pagar el 40 % de los salarios y el 40 % de funcionamiento”

Carlos Greco es rector de la UNSAM. Foto: UNSAM

-¿Cómo se hace cuando jóvenes que desean estudiar ni siquiera tienen ingresos suficientes para fotocopias, por ejemplo?

- La salud y la educación son derechos que tienen los ciudadanos. La supervivencia de los ciudadanos es responsabilidad del Estado y, las universidades no somos una entelequia, somos parte del Estado.

- ¿Cómo ve la realidad de las universidades del interior?

- No es diferente a la situación que atraviesan las universidades ubicada en CABA o en el conurbano bonaerense. Las universidades no podemos desentendernos de la realidad que vive el país. Yo soy rector de la Universidad Nacional de San Martín y no puedo estar ajeno a la situación que vive la sociedad que reside en esta localidad. El 30 % de la población que reside en San Martín vive de la basura y como rector, no puedo estar ajeno a eso. Cada universidad tiene un compromiso con el territorio donde está inmersa”

- Coincidirá conmigo en que la universidad no puede ser una elite, sino que debe bajar a la realidad social que vive el país.

- Evidentemente y tendiendo a la excelencia académica.