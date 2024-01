Balance de la educación en Mendoza 2023: hitos y deudas

El año 2023 estuvo convulsionado por el contexto político, el cual provocó que en Mendoza se votara al menos 6 veces (en algunos casos 7). En ese contexto, el Gobierno provincial hizo hincapié en la educación como herramienta clave para el desarrollo y aprendizaje de los más chicos.

Según un informe de Argentinos por la Educación, solo 13 de cada 100 chicos en Argentina terminan el colegio secundario en tiempo y forma. El número es aún más alarmante en Mendoza, donde únicamente un escaso 11% culmina quinto año en el plazo estipulado.

En cuanto al presupuesto para este año, Mendoza aumentó la cifra un 127% con respecto a 2022. De esta manera, la inversión destinada a educación pasó de $73.023.526.718 a $165.763.460.023 respectivamente.

En diálogo con MDZ, José Thomas, exdirector General de Escuelas, hizo su apreciación sobre la educación en Mendoza en el 2023: "En términos generales, ha sido un muy buen año con indicadores contundentes en áreas tales como cobertura (99%) y aprendizaje", sentenció.

Uno de los objetivos primordiales que se cumplió es la cantidad de días de clases completados. En ese aspecto, Mendoza superó a todo el país: según un informe elaborado por Coalición por la Educación, los alumnos de la provincia tuvieron 191 días de clases, cuando lo previsto por el Gobierno era 185 a principios de año. Además, otro dato interesante es que Mendoza, junto con San Luis y Santiago del Estero, no tuvieron días de paro docente.

Mendoza fue la provincia que más días de clases tuvo en el 2023. Foto: Shutterstock.

En cuanto a los logros de gestión, una de las políticas principales (y exitosas) del Gobierno de Rodolfo Suarez fue promulgar la Ley de Alfabetización en la que se invirtió más de 5 mil millones, allá por 2022, teniendo como objetivo primordial garantizar la misma desde el comienzo hasta el fin de la escolaridad obligatoria de manera sostenida.

Los resultados tras la publicación de esta ley en el Boletín Oficial son alentadores. El Censo de Fluidez Lectora que se realiza en la provincia de Mendoza arroja que los niveles de desempeño pasaron de 74,6% a 81,2%, registrándose así un aumento del 6,6%. Por ese motivo, vale destacar que hoy por hoy, 3 de cada 4 chicos de tercer grado tienen una lectura mejor de la esperada. Asimismo, la meta era que el porcentaje de alumnos con nivel crítico de lectura bajara el 8%. Finalmente, ese indicador bajó a 7,1%. Además, el Gobierno sostiene que el 50% de los alumnos de primer grado lograron una correcta alfabetización, mientras que el 75% tuvo un nivel mejor al esperado.

Estos son los resultados a nivel provincial del Censo de Fluidez Lectora. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza.

El avance registrado en lectura se evidenció en las Pruebas PISA, en las cuales Mendoza se sobrepuso un punto por arriba del promedio obtenido por el resto de las provincias, con 402 puntos. En las otras dos áreas evaluadas, tales como matemática y ciencia, el nivel de la provincia se situó en 378 y 405 puntos, más bajos que los conseguidos por provincias como CABA o Córdoba.

La inteligencia artificial fue un instrumento clave para la implementación una medida clave para evitar el abandono escolar. Se trata del Sistema de Alertas Tempranas de Trayectorias en Riesgo (SAT), una herramienta que está a disposición de docentes y directivos para realizar un seguimiento riguroso sobre cada alumno y así tener la posibilidad de detectar casos de posible deserción. Un informe de Argentinos por la educación refleja una merma en el abandono escolar, que bajó de 20,7% a 17,4% en 4 años.

Esta política se toma a raíz del ausentismo escolar, que fue uno de los puntos críticos en este 2023, ya que está entre 6 y 7 puntos por debajo del que existía en la época pre pandemia. Hoy por hoy, el presentismo es del 80% aproximadamente, un porcentaje que los funcionarios consideran bajo.

José Thomas celebró los principales logros de la gestión y reconoció debilidades para avanzar en 2024. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

El contexto muestra que en Mendoza hay muchos estudiantes con chances de abandonar la escuela y por ello, se puso a disposición el Programa Escolaridad protegida cuya meta es moldear los contenidos para aquellos estudiantes con dificultades de aprendizaje. Según los funcionarios de la cartera educativa, el objetivo de esa medida es disminuir el nivel de repitencia sin bajar el nivel de la enseñanza.

Las carencias y dificultades quedan en evidencia en las Pruebas Aprender 2023, donde los resultados no fueron los esperados, sobre todo en Matemática: "Tenemos que mejorar los niveles de aprendizaje en esta currícula", declaró José Thomas. En comparación con las evaluaciones del año 2021, el porcentaje de estudiantes por debajo del nivel básico aumentó. El escenario es distinto en Lengua, materia en la cuál ese mismo indicador bajó y a su vez, se incrementó, por ejemplo, el número de alumnos con nivel satisfactorio.

Los resultados de las Pruebas Aprender no fueron los esperados en el área de Matemática. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza.

Otras de las deudas está, sin dudas, en el salario docente. Según los datos oficiales publicados en el mes de junio, Mendoza era la tercera provincia con peores sueldos docentes a nivel nacional (el salario mínimo era de $163.372), siendo solamente superados por Santiago del Estero y Catamarca, cuyos pisos salariales eran de $158.006 y $162.993 respectivamente.

Aunque la Paritaria Nacional Docente de septiembre estableció un salario mínimo de $220.000 desde octubre y de $250.000 en diciembre, el sueldo no cubre el valor de la canasta básica de noviembre, que fue de $345.295, tal como indica el INDEC. Por lo tanto, Mendoza se encuentra en deuda con sus docentes, quienes realizan día a día la difícil de educar a los más chicos, y su tarea no es recompensada como corresponde.

Estos son los pisos establecidos para los últimos meses del año. Foto: Gentileza Secretario Mike.

Dos caras de la misma moneda

La realidad de los alumnos mendocinos es diferente y está determinada por el contexto al que pertenecen. Por un lado, en las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo se vivió un hecho inédito: 64 chicos aspirantes a ingresar quedaron afuera teniendo un promedio de 10, lo cual generó un conflicto en cuanto a las vacantes de las escuelas.

La situación se resolvió agregando una nueva comisión e integrando alumnos en otras comisiones. De esta manera, los bancos disponibles pasaron de ser 1.143 a 1.207; cuando en principio, las vacantes eran únicamente 1.047 para los 4 colegios secundarios administrados por la Universidad Nacional de Cuyo.

El promedio perfecto de más de 1.000 alumnos sorprendió a propios y extraños. Foto: Argentinos por la Educación.

Por otro lado, no se puede negar las dificultades socio-económicas que viven un importante porcentaje de estudiantes de la provincia de Mendoza. Concretamente, según el subregistro estadístico que lleva adelante el Estado, un 10% de las familias no cuenta con los recursos indispensables para alimentarse de manera correcta, y donde en gran parte del mencionado conjunto de personas hay niños. En ese sentido, 6 de cada 10 chicos viven en hogares en condiciones vulnerables. Esta situación provoca que muchos alumnos vayan con hambre a la escuela (o que muchos directamente no asistan) y dejen de tener como prioridad el aprendizaje y la alfabetización.

Esta brecha entre ambas situaciones también se ve reflejada en la infraestructura de las escuelas: mientras que en los colegios del centro de cada uno de los departamentos las instalaciones y condiciones para estudiar son las adecuadas, en las instituciones periféricas o más alejadas a la ciudad, el contexto para llevar adelante un aprendizaje óptico no es el ideal por las carencias de los establecimientos. Este escenario se da sobre todo en invierno, época en la que el frío inunda las aulas de muchas escuelas rurales, que cuentan con sistemas de calefacción sin funcionamiento u obsoletos, según declararon distintas docentes a MDZ.