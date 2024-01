Recortes, deudas y corrupción: qué está sucediendo con las prestaciones por discapacidad

Indignación, incertidumbre y cansancio por una lucha que parece eterna. El Foro Permanente Discapacidad realizó una conferencia de prensa este viernes en Capital Federal a fin de visibilizar y realizar diversos anuncios frente a la crisis de los servicios que brindan prestaciones a más de 200.000 personas. Los aportes no se ajustan a la inflación y se agravan los problemas con el sistema de flujo de ingresos.

Para entender esta deuda pendiente, que no recibe respuestas ni mucho menos soluciones, hay que contextualizar: las asistencias a discapacidad deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas, con un reintegro casi en su totalidad por parte del Estado. Quien determina el costo de esos servicios debería ser la ahora Secretaría de Salud, evaluando junto al Foro la inflación, costos reales de servicios, población con discapacidad. Esto dejó de suceder.

Discapacidad: la deuda a las prestadoras que sólo crece

A partir de 2015, cuando asumió la presidencia Mauricio Macri, el nomenclador que establece el arancel dejó de ajustarse según el costo real de los servicios. Ya con esta deuda en la espalda de las prestaciones, Alberto Fernández congeló cualquier aumento durante la pandemia, lo cual recién se retomó al reacomodarse sistema sanitario; por supuesto, lejos de ir codo a codo con la suba generalizada de los precios.

Cabe aclarar que un prestador no puede ir en contra de lo que establece este nomenclador, por lo que en 2020 muchos se fundieron. Para subsistir, se denuncia por lo bajo que algunos tomaron la decisión de reducir su atención, lo cual va en contra de la Ley.

De septiembre a diciembre percibieron mes a mes un 5% de aumento, siendo que la inflación en el primero de los casos dio 12,7%; en octubre bajó a 8,3%; durante noviembre volvió a elevarse a un 12,8%. Llegado el último mes del año, con ese mismo porcentaje de actualización, creció a 25,5%. Fue quedando cada vez más desactualizado.

De hecho, el vocero del Foro, Eduardo Maidana, explicó que durante 2023, los aranceles se incrementaron en un 120,8%, mientras que la inflación fue de un 211%. De este modo, precisó: "Es importante resaltar que el sistema único, que se enmarca en la Ley 24.901 de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad, abona los servicios brindados, a través de los entes obligados, entre los 60 y 90 días después de brindada la prestación".

Conferencia de prensa del Foro Permanente Discapacidad. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Al asumir Javier Milei, y bajo su ambicioso deseo por sincerar a las instituciones del Estado, se anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad, la cual representaba al Ministerio de Salud, pasaría a ser autártica, es decir, el Gobierno ya no interviene, lo que se traduce en este recorte: no más aumentos. El argumento fue que se quiere "limpiar" a aquellos prestadores fantasmas, por ejemplo, personas que no existen y "reciben" el beneficio (alguien los cobra por ellos, pero no les corresponde).

Anticiparon que, una vez sincerado este proceso, recién ahí se ajustarán los valores, pero sin especificar cuándo ni cuánto. "Mientras tanto a nosotros nos comen la vida. Estamos desfasados", se denunció durante la conferencia de prensa. El área de discapacidad es un área que nunca representó una prioridad, sino un gasto.

Cupo laboral para personas con discapacidad

Todos los presentes coincidieron en que las personas con discapacidad son parte del colectivo más vulnerado, aquel que más pérdida económica tiene, y para agravar su situación "están poniendo obstáculos para que cada vez hayan menos prestaciones", pues opinaron que el control de las mismas tiene que estar en manos del beneficiario.

Pero no es el único tópico que entró en debate. Con voces cargadas de impotencia, reclamaron que no se cumple con el cupo laboral, el cual establece que el Gobierno debe tener empleadas a al menos un 4% de las personas con discapacidad del país. De todas las empresas privadas que deben hacerlo, las autoridades no saben responder cuántas lo cumplen.

No se cumple con el cupo laboral para personas con discapacidad.

Tiago Giansily, secretario nacional de Discapacidad e Integración del PRO, tiempo atrás había comentado a MDZ que en sus numerosos viajes por el interior, recolectó todo tipo de testimonios que evidencian que los roles más desafiantes que tienen es servir café. Por lo tanto, además de no respetarse la legislación vigente, hay empresas que lo utilizan como estrategia de marketing para "parecer inclusivas".

Las obras sociales tardan en pagarle a las prestadoras

Pero el problema no sólo está en el incumplimiento de la normativa, sino en cómo se ejecuta. Entonces se llegó al tercer conflicto que más abarcó la sala: el sistema de integración.

Los servicios de las prestadoras se facturan a mes vencido, es decir, el último día hábil del mes se envía la factura a la obra social o prepaga que representa al beneficiario. Esta tiene entre 3 y 6 meses para presentarla a la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que no significa que el dinero se cobre inmediatamente.

Conferencia de prensa del Foro Permanente Discapacidad. Foto: Victoria Urruspuru / MDZ

Por lo tanto, además del recorte en materia de discapacidad (esa desactualización en relación a la inflación), se le suma que los prestadores pueden recibir los pagos hasta medio año más tarde. Se trata de una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento y cuyo horizonte regala un sabor a incierto.

ANDIS convoca a una reunión en medio de la crisis

Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad, convocó para el martes 30 de enero a una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas. El objetivo es "acordar soluciones para las personas con discapacidad, sus familias y al sector prestacional".