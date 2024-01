Rompió el silencio el cazador de ovnis de Tupungato: qué dijo del avistaje

Tupungato, tierra de nueces, vides, ajos y ahora ¡ovnis! Es que desde el sábado, el departamento mendocino del Valle de Uco se ha transformado en objeto de "estudio" para varios ufólogos locales e internacionales. ¿El suceso? Luis Eduardo Cerda, un apasionado por la vida extraterrestre, logró lo que muchos anhelan: captar objetos voladores no identificados. ¿Dónde lo logró? En Dubois, una zona rural ubicada al este entre la Villa Cabecera y el distrito de Zapata.

Todo comenzó el pasado sábado 13 de enero cuando, tras la jornada laboral, el obrero rural tupungatino sacó su teléfono celular Motorola E7 Power y comenzó a disparar sobre un cielo de atardecer bastante lagañoso. Dice, desde su experiencia, que cuando el firmamento se encuentra nublado, es cuando más objetos suelen captarse. Ver para creer.

Más allá del escepticismo de gran parte de la comunidad de Tupungato, el suceso tomó relevancia internacional al ser publicado en una página de Facebook especialista en el tema. Alienígenas en Uruguay y el Mundo hizo eco de las fotos de Cerda y le dio rienda suelta a la viralización del supuesto avistaje.

Para Luis Eduardo Cerda esta especie de situaciones ya son moneda corriente: no es la primera y considera, también, que no será la última experiencia de este tipo. De hecho, según sus palabras, "hace más de un año tuve una experiencia en Dubois. Logré ver una nave tradicional. Fue de noche, pero nada parecido a lo del sábado".

La foto tomada por Cerda el pasado sábado en Tupungato.

El escepticismo de muchos parece no afectarle a Luis Eduardo Cerda, de hecho lo potencia para seguir buscando objetos sobre los cielos tupungatino. "Yo era bastante escéptico hasta esa noche. Eran como las tres de la mañana. Fue muy rápido, estaba en el fondo del galpón y cuando miré para arriba lo vi pasar. Era algo gigante y silencioso. Nunca pensé que me iba a pasar", dijo y se refirió al suceso que tuvo lugar allá por septiembre de 2021 cuando no sólo él pudo divisar algo extraño en el cielo, sino que también lo hicieron otros habitantes.

Sobre este tipo de situaciones, el tupungatino declaró que "es impresionante la cantidad de cosas que se ven en el cielo. Lo que me decía el experto de Uruguay es que están en bastante movimiento y que lo que capté son objetos que tienen el tamaño de cinco aviones comerciales".

"Son fotos de segundos. Los objetos están en constante movimiento”, declaró y continuó con su relato: “Cuando mayor avistamiento hay es cuando está nublado, sobre todo en el atardecer. El cielo me parece que está lleno de estas cosas".

Acercamiento digital sobre uno de los objetos aparecidos en el cielo de Dubois.

Para finalizar, Cerda declaró que "hay un video de algo circulando por el cielo, que más de uno lo debe haber visto. Lo del sábado fue casi por casualidad. A simple vista no se ven, pero en la zona de Dubois han habido muchas situaciones".