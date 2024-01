El irónico nombre que llevará la cuasimoneda que emitirá Quintela en La Rioja

Este miércoles, en el marco de la 16° sesión extraordinaria de la Legislatura provincial en La Rioja, será tratado el proyecto de ley enviado por el gobernador Ricardo Quintela para la creación de una cuasimoneda provincial.

En esta sesión se analizará la fecha en la que comenzará a circular el bono, la vigencia que tendrá y los valores nominales respecto a los billetes de circulación; como así también se debatirá si la emisión de la cuasimoneda será virtual o física.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto para que la Cámara de Diputados apruebe la emisión de $15 mil millones, los cuales tendrán un respaldo en igual cantidad de moneda nacional del Banco de La Rioja. Con dicho bono, los trabajadores estatales verán afectado el 30% de su salario.

Según se conoció, Quintela eligió un nombre muy significativo para el bono provincial que busca emitir para hacer frente a la crisis que atraviesa La Rioja. El denominado Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE) tendrá un nombre popular: "Chacho". El mismo hace referencia a Ángel Vicente Peñaloza, popularmente conocido como el "Chacho" Peñaloza. Se trata del caudillo que defendía a ultranza la causa federal y se oponían a la hegemonía y centralismo que se imponía desde Buenos Aires.

La denominación que tendrá el bono no es casual, teniendo en cuenta que el Gobernador riojano apuntó en los últimos días contra la Nación al señalar que su administración se vio "obligada" a crear una cuasimoneda para cubrir parte del salario de los empleados estatales.

"El Gobierno nacional nos obliga por la crueldad del ajuste que precipitó en 20 días. Esto generó que cuando la gente fue a cobrar el salario, ya no llegó a fin de mes", aseguró este miércoles Quintela en declaraciones a Radio 10.

Además, le respondió al presidente Javier Milei quien el martes se había referido a la creación de este bono provincial en su red social "X" indicando que, "a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo (las cuasimonedas) van a ser rescatadas por el Gobierno nacional".

Al respecto, el Gobernador riojano le contestó: "La Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono. La rescatamos nosotros. El respaldo del bono lo da la provincia, creo que se confunde", aseveró.

Que la cuasimoneda tenga por nombre "Chacho" no es la única ironía de Quintela ante el cruce que tuvo esta semana con el Presidente. En el proyecto de elevación a la Legislatura, hizo referencia a uno de los juristas predilectos de Milei: Juan Bautista Alberdi. Parte del proyecto de creación de la cuasimoneda del gobernador Quintela en el que hace referencia a Alberdi y a Milei. Foto: Captura

"En este sentido Juan Bautista Alberdi sostenía que ´en política no hay existencia nacional, no hay Estado... si no hay consolidación o unión de ciertos intereses...Sin la unión de los intereses argentinos, habrá provincias argentinas, no República Argentina; ni pueblo argentino: habrá riojanos, cuyanos, porteños etc. no argentinos´. En virtud de ello, afirmaba que el fortalecimiento de la nación requería de progresos materiales, por eso sostuvo que los ´caminos de fierro, canales, puentes grandes, mejoras materiales, empresas de colonización son cosas superiores a la capacidad de cualquier provincia...por rica que sea´ (Alberdi, J. B., Bases y puntos de partida para la Organización Política Argentina - Buenos Aires, 2005)", cita Quintela.

Y cierra: "Evidentemente, la predica alberdiana del Presidente de la Nación Milei no se condice con el pensamiento del jurista de referencia, quien como se cita, valoraba el rol del Estado nacional como regulador del progreso material".