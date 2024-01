Dietética vs. supermercado: cuánto cuesta ser celíaco en Argentina

Una de cada diez personas en el país es celíaca, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Argentina. Se trata de la “patología autoinmune, crónica y sistémica, que produce una reacción al gluten a individuos predispuestos genéticamente y que provoca una lesión grave en la mucosa del intestino delgado”, según el organismo público.

En abril de 2023 se reglamentó la Ley de Celiaquía N°26.588, con el fin de que las personas que padecen esta enfermedad tengan mayor oferta a la hora de ir a comprar productos libres de gluten. Mediante la resolución 218/2023 se busca “ampliar una mayor oferta de alimentos convirtiéndola en un derecho para todas las personas celíacas”. Sin embargo, nueve meses más tarde, el panorama parece no haber cambiado mucho.

En las dietéticas, cada vez son más los productos que contienen la etiqueta “Sin TACC” en su envase. Esto quiere decir que son alimentos libres de gluten de trigo, de avena, de cebada o de centeno (TACC). Asimismo, hay una tendencia de predilección por aquellos locales que se dedican a vender nada más que productos para celíacos; a pesar de que son pocos, muestran una mayor variedad en marcas y precios en comparación con los supermercados.

No todos los supermercados cuentan con una góndola repleta de productos sin TACC. Foto: Archivo MDZ

No está de más decir que sigue siendo complicado conseguir productos sin TACC en las principales cadenas de supermercados. En las sucursales más grandes, sobresalen las góndolas destinadas para exhibir tales productos. No así en las sucursales “express” que solamente ostentan las famosas galletas de arroz, probando que el faltante de harinas, panificados y pastas aptas para el consumo celíaco aún es elevado.

Un patrón que se sostiene desde hace años es que estos productos suelen ser menos accesibles que aquellos que no están destinados para personas con celiaquía, con diferencias de precios que rondan el 50% y el 70%, dependiendo de las marcas.

Los precios de los productos en dietéticas vs. supermercados

Las personas con celiaquía suelen comparar los precios de las dietéticas, tiendas especializadas en productos sin TACC y de los supermercados. Si partimos de lo básico, como lo es la harina para poder preparar panificados, rara vez se consigue en los supermercados la opción sin TACC, que puede ser de harina de arroz. Si se consigue, el precio puede rondar entre los $1.300 y los $3.000, según la marca; mientras que la harina “común” se consigue a $600. En la dietética, en cambio, la harina más económica parte de los $3.000 para arriba.

Mirá el video: qué es la celiaquía

Los fideos constituyen otro de los alimentos básicos difíciles de conseguir para los celíacos. La opción sin TACC no se encuentra con facilidad en los super y, si la hay, ronda los $2.000; $1.000 más de lo que cuesta un paquete de fideos “común”. Por su parte, en las dietéticas este alimento se exhibe a un valor cercano a los $3.400.

La brecha reina, además, en cuanto a la oferta de panificados con o sin TACC. En pocos supermercados se ofrece el pan de molde chico, a un precio de alrededor $3.200, mientras que los panes con gluten van desde los $1.600 a los $2.200. En las tiendas especializadas a la venta de productos sin gluten, el pan de molde se puede conseguir a $2.800.

Qué prefieren las personas con celiaquía

“Yo prefiero comprar en el supermercado Rojas, que tiene solo productos sin TACC. Encuentro variedad de todo, pero, a veces, las cosas más comunes o conocidas las consigo en el ‘chino’ o cualquier súper más barato, sobre todo en el caso de la harina o los nachos”, contó Robbie, joven que habló con MDZ, y agregó: “Pocas veces voy a dietéticas para comprar algo porque cada vez más hay ofertas en todos lados”.

Además, la joven observó que va a supermercados para comparar la oferta, pero que la calidad de los productos no siempre es buena. “En el super tenés cosas para elegir, pero no muchas marcas y a veces si es la marca del super no es muy rico. Principalmente harina y cosas congeladas que me sacan rápido del paso”, señaló.