Video: intento de robo y tiros en un reconocido parador rumbo a la Costa

Un delincuente resultó herido tras enfrentarse con la Policía, luego de que intentara asaltar a una familia de turistas que se había detenido en el reconocido parador Atalaya de la ruta 2, camino a la costa atlántica bonaerense, a la altura de Chascomús.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando dos delincuentes interceptaron con fines de robo la camioneta de una familia que se detuvo en ese sitio de descanso para almorzar. Según se informó, provistos de un inhibidor los ladrones lograron abrir la camioneta y sustraer una serie de pertenencias, pero al dispararse la alarma intentaron darse a la fuga.

Alertado por los gritos de la mujer, "me roban, me roban", un efectivo de la Policía Bonaerense que se encontraba de franco en el lugar dio la voz de alto, pero los delincuentes intentaron atropellarlo con el auto Volkswagen Up blanco en el que se movilizaban, con patente trucha, por lo que se inició un intercambio de disparos que terminó con uno de los ladrones gravemente herido en el muslo. Otro se entregó y un tercero se dio a la fuga, y esta tarde era intensamente buscado en la zona.

La mujer agredida por el intento de robo fue atendida por personal sanitario, debido a la crisis nerviosa que sufrió tras el ataque.

El auto en el que se movilizaban los delincuentes. Foto: Captura de video

Mirá el video al que tuvo acceso @mauroszeta

El hecho se produce luego de que dos adolescentes de 15 y 17 años fueron detenidos acusados de haber participado en el crimen de Nicolás Riccardi (16), a quien asesinaron de un puntazo para robarle la mochila en Chascomús, con lo que ya son tres los aprehendidos por el hecho.

Noticia en desarrollo...