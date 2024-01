Una especialista recomienda empezar a hablar de "los efectos a largo plazo que produce el covid"

El Ministerio de Salud de la Nación publicó este fin de semana un informe sobre los efectos adversos graves asociados a las vacunas contra el covid de distintos laboratorios que son aplicadas desde hace tres años en el país. El relevamiento enumera 33 enfermedades que fueron reportadas en un lapso temporal consistente, posterior a la aplicación de las dosis y el periodo de análisis, que comprende desde el inicio de la campaña de vacunación a fines de diciembre de 2020, hasta el 30 de abril de 2023.

El primer dato que surgió de ese estudio es que, sobre 64.010 efectos adversos registrados en todo el país (con más de 100 millones de aplicaciones), sólo 3.149 fueron graves. Es decir, la incidencia fue de 2,7 de cada 100 mil dosis suministradas.

En cuanto a cada vacuna, se mencionó que la AstraZeneca registró 19 afecciones; Sputnik V, 15; Sinopharm, 10; Pfizer, 7; y Moderna, 5.

Desde fatiga crónica al Alzheimer

Tras conocerse el informe, MDZ dialogó con la directora médica de la vacuna "Moderna", Paula Pertzov, quien señaló que los resultados dados a conocer en ese relevamiento no los sorprendieron.

"Desde que empezamos con la vacunación con 'Moderna', se comenzó a hablar sobre los efectos adversos, y había como una connotación algo negativa al respecto. En su momento, cuando analizábamos los resultados de la farmacovigilancia, veíamos que no teníamos una cantidad de efectos adversos superiores a otras vacunas; inclusive, eran inferiores. Bueno, ahora este relevamiento no solo muestra que estamos por debajo del resto de las vacunas, sino que también los efectos adversos que tenemos, son de menor envergadura. Eso es muy importante", señaló.

"Este relevamiento no solo muestra que estamos por debajo del resto de las vacunas, sino que también los efectos adversos son de menor envergadura", dijo la directora Médica de "Moderna". Foto: Télam

Respecto a la miocarditis -inflamación del músculo cardíaco-, que se vincula con la vacuna 'Moderna' en una tasa de 0,018 cada 100 mil vacunados, Pertzov dijo: "Sí hay algunos casos: son en hombres jóvenes, que es lo que ya se había reportado. No hay nada nuevo en este informe, simplemente nos muestra algo que ya sabíamos".

Por el otro lado, sí enfatizó que es necesario analizar las consecuencias adversas que causa contraer covid. "Hay un trabajo hecho sobre el covid y de eso sí tenemos que empezar a hablar más: de sus efectos prolongados e, inclusive, las secuelas de aquellas personas que tuvieron la enfermedad. Quizás después de este 'blanqueo' sobre la vacunación, habrá que difundir los efectos a largo plazo que produce el covid prolongado. Entender que no solo es una enfermedad que nos afecta en agudo, causando la internación en terapia intensiva, sino que deteriora nuestro estado de salud a largo plazo", explicó.

Entre las afecciones que surgen tras padecer coronavirus, Pertzov mencionó la fatiga crónica y la debilidad muscular, pero advirtió que "son solo algunos de los 200 síntomas que tiene el covid prolongado, que afecta a todos los órganos. Hablamos también de un aumento de la probabilidad de padecer el mal de Alzheimer o el incremento de diabetes en los niños. El espectro es realmente muy amplio", subrayó.

Vacunarse cada seis meses

Por último, y ante la advertencia que lanzó días atrás la Organización Mundial de la Salud por el incremento de casos y de fallecimiento por covid en las últimas semanas, Pertzov enfatizó en la necesidad de vacunarse cada seis meses, sobre todo "las personas mayores de 50 años, los inmunosuprimidos, embarazadas, y quienes tengan factores de riesgo como afecciones cardiovasculares o diabetes, por ejemplo".

"La vacunación debe ser luego de seis meses de haber recibido la última dosis, y luego sí anualmente. Algo muy importante para enfatizar es que toda la población a partir de los seis meses de edad tiene que estar vacunada. Hay un grupo que sí es el que tiene mayor riesgo, pero para que tengamos una buena inmunidad en la sociedad, todos tenemos que estar vacunados", insistió.