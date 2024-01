Turismo en Mendoza: el dato que entusiasma al sector en medio de la crisis

Se rompió el piso del 50% de ocupación hotelera. Sin dudas, ese es el principal dato que arrojó la primera quincena de la temporada 2024 en Mendoza, según datos oficiales. No son números para abrazarse, es cierto, pero si analizamos las proyecciones que circulaban en diciembre cuando las expectativas eran bastante bajas, ese porcentaje surge como una bocanada de aire en medio de un contexto de crisis.

Estamos ante una temporada atípica. Las medidas de shock motorizadas por el actual presidente y líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, pegaron de lleno en el bolsillo de los argentinos que ya venían resistiendo como podían el impacto de la pésima gestión realizada por Alberto Fernández. En ese contexto, muchas familias decidieron cancelar su vacaciones, disminuir la cantidad de días de descanso o, en el mejor de los casos, posponerlas.

En diciembre, tanto los prestadores turísticos como la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, advertían que los potenciales clientes aún estaban digiriendo el impacto de las medidas económicas impulsadas por Milei y, en consecuencia, existía la posibilidad de que esa situación retrasara la toma de decisiones. Al parecer, si se miran los números, el diagnóstico fue correcto.

El turismo nacional sufre la crisis

Hoy, observar el turismo mendocino de forma homogénea es un error, advierten desde las diferentes Cámaras de la provincia. Esto significa que la actividad turística tiene diferentes matices en los cuatro oasis de la provincia. Por ejemplo, durante la primera quincena de enero la ocupación hotelera en San Rafael trepó al 75%, un 15% menos que en temporadas anteriores pero muy por encima de otras locaciones mendocinas.

"Lo que vemos es que hasta el 10 de febrero tenemos reservas, por lo que esta mini mini temporada va a durar desde el 15 de enero hasta esa fecha. Lo que queda analizar es ver qué ocurre después del carnaval. En términos generales observamos que la temporada arrancó muy tarde, que está diez puntos por debajo de años anteriores y que puede haber una caída abrupta después del carnaval", afirmó a MDZ el vicepresidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Lautaro Cáceres.

En el Valle de Uco la situación es distinta porque los números actuales no son buenos pero el nivel de expectativa es mayor que el que se percibe en el sur. En números, el promedio de ocupación está en el 50% aunque hay sectores que están trabajando mucho mejor que otros. Por ejemplo, los establecimientos que se dedican al turismo internacional de baja escala están en alza, situación que también alcanza a emprendimientos informales también de baja escala. Específicamente, el impacto de la crisis en Tunuyán, Tupungato y San Carlos, lo están recibiendo los complejos de una, dos y tres estrellas que dependen de visitantes nacionales.

"Hoy pagar una tarifa de 80 lucas es un montón y es lo que sale una cabaña o habitación para cuatro personas", afirma Diego Stortini, de la Cámara de turismo de Tunuyán y vicepresidente de producción de la FEM (Federación Económica de Mendoza).

Según la mirada del empresario del Valle de Uco, el turismo podría recibir buenas noticias en los próximos meses. "La perspectiva nos marca que hay mucha consulta para febrero, marzo y abril. No me preocuparía porque esta situación vaya a empeorar, parece que se tocó un piso y, si todo sale bien, tendremos niveles de ocupación menores a años anteriores pero no van a ser dramáticos", explicó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines, Edmundo Day, también reconoció una mejoría en el nivel de reservas. "Evidentemente la gente está empezando a digerir las medidas económicas y lo que vemos es un ánimo a viajar tres, cuatro o cinco noches en zonas de cercanía", indicó a MDZ.

Los cambios en el consumo de los argentinos también llegaron a la hora de hacer turismo. Es que, según el propio Day, actualmente se observa un consumo "austero, donde la gente está cuidándose mucho y, si bien disfruta, analiza cada paso que da".