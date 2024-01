Siguen los despidos en escuelas privadas y preocupa el inicio de clases

Aunque las escuelas están en pleno receso, hay movimientos y preocupación por el inicio del nuevo ciclo lectivo en los colegios de gestión privada. Son los docentes a los que más inquieta la situación pues, antes de las vacaciones. hubo una ola de despidos por la reducción de horas y actividades en esas instituciones.

Según aseguran, hubo al menos 50 despidos en escuelas de gestión privada, aunque el número real sería superior. Así lo detallaron desde el gremio SADOP. La mayoría de los docentes que fueron cesanteados estaban a cargo de materias extra programáticas y especiales, justamente algunas de las que se presentan como diferenciales en la oferta educativa que ofrecen.

Entre las más afectadas está la escuela de Niños Cantores, una de las pocas que tiene especialidades artísticas en su oferta académica. Los docentes perjudicados son 20, entre despidos y reducciones de horas. En su mayoría, maestros de música. La reducción tiene que ver con el aumento de los costos y, por ahora, no con la caída en la matrícula.

Otras de las escuelas que fueron señaladas por SADOP por los despidos son Rainbow, Italiana, Norbridge, San Jorge, Santa Teresita, Esloveno, Instituto Nadino, San Luis Gonzaga, Portezuelo y San Antonio.

Hubo una institución que había comunicado despidos, pero luego de la intervención del gremio decidieron postergar esa decisión para el inicio del ciclo lectivo con la idea de “evaluar la situación”.

Dudas

La mayoría de esas instituciones no tienen subsidios de la Dirección General de Escuelas. En ese sentido, en principio, las escuelas subvencionadas no tendrían recortes, pues están presupuestadas las asignaciones. Igual, aclaran desde el sector, esa ayuda no abarca a todas las actividades por lo que la crisis se siente igual. Por eso, por ejemplo, hay escuelas que nunca cobraron cuota y este año decidieron cobrar aunque sea un monto testimonial para ayudar.

El comunicado de SADOP.

La cuota de las escuelas con subsidio (unas 200) es regulada por la DGE y hasta el año pasado los aumentos se establecían según la “escala de equidad” que la propia institución elaboraba. Pero el mecanismo cambió y ahora se actualiza bimestralmente con un indicador automático. Por eso los aumentos son más frecuentes. Por otro lado, las escuelas no subsidiadas tienen la cuota regulada por la Secretaría de Comercio Interior, que en realidad con el nuevo Gobierno dejó de tener actividad.

El impacto mayor podría darse a fines de febrero, cuando se vea realmente el impacto de la crisis en la matrícula de las escuelas. “El impacto de la crisis es grande. Las familias lo sienten. Quienes van a escuelas de gestión privada son trabajadores, profesionales, personas que buscan lo mejor para sus hijos. El aumento en el costo de vida puede llevar a que no puedan enfrentar las cuotas. Hay preocupación”, explicó Luisa Nasif, de SADOP. La representante gremial explicó que las áreas más afectadas por los recortes son las relacionadas con materias especiales. “Donde primero achican es en las materias extraprogramáticas, como las artísticas y los idiomas. Pero también hubo en docentes de grado y auxiliares”, informó.

El gremio de docentes privados está nucleado en la CGT y adhiere al paro y movilización convocados para el 24 de enero.