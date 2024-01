La acción del gobierno mendocino ante el aumento de casos de coronavirus

El aumento de casos de coronavirus registrado en la primera quincena de enero enciende alarmas en la población y desde el gobierno recomiendan mantener los hábitos adquiridos durante la pandemia en relación a la higiene y a la vacunación, principalmente en personas inmunodeprimidas. Iris Aguilar, directora del Programa Provincial de Inmunizaciones, dialogó con MDZ y aseguró que la vigilancia epidemiológica en relación a las enfermedades respiratorias que lleva a cabo el Ministerio de Salud y Deportes sigue en pie.

A pesar que desde el gobierno mendocino sostienen que no hay de qué preocuparse, debido a que no se trata de un aumento significativo de casos, el incremento de coronavirus en el mundo y la nueva variante JN.1 genera preocupación. En Argentina, respecto a diciembre del 2023 el aumento de afectados resulta alarmante, mientras que en Mendoza el promedio se mantiene.

El promedio de casos diarios de covid en el país pasó de 70 en diciembre, a 268 en la primera semana de enero y 472 en la segunda, según los datos difundidos por el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga. En Mendoza, el aumento de casos no es tan significativo como a nivel nacional y "el dato importante es que las internaciones se mantienen absolutamente estables", señaló Iris Aguilar.

Aunque no lo percibamos, el coronavirus sigue entre nosotros y, debido al aumento de las reuniones de fin de año y las primeras semanas del verano, ha crecido el registro de casos. En lo referente a las últimas dos semanas epidemiológicas de diciembre y las dos primeras de enero en Mendoza, la directora del Programa Provincial de Inmunizaciones indicó que "el número de casos ha estado prácticamente igual. Los 65 positivos en las dos primeras semanas de enero, no es una cantidad significativa".

Con respecto a la nueva variante de covid, la funcionario manifestó que "van a surgir permanentemente" y que la JN.1, "es una variante que se ha detectado en algunas provincias, como Salta, Tucumán, Chaco, con un caso en cada uno de estos lugares. En Mendoza todavía no se detecta, pero seguramente en algún momento se va a detectar". En ese sentido, explicó que esta situación no debe, necesariamente, encender signos de alarma debido a que "por la evidencia actual, no sugiere criterios de mayor gravedad ni aumento en el número de internaciones".

Aguilar hizo hincapié en la importancia de la vacunación para disminuir la gravedad de los casos. Foto: Freepik.

La variante que predominantemente se encuentra en circulación en el país y en Mendoza es la ómicron, informó Aguilar. Asimismo, contó que la Organización Mundial de la Salud está observando permanentemente el comportamiento de varias variantes y destacó que "la vacuna es segura, eficaz. Tenemos que hacer hincapié en vacunar a los mayores de cincuenta años y a los inmunosuprimidos de cualquier edad cada seis meses, independientemente de las dosis que tengan, y para el resto de la población una dosis anual independientemente de las dosis que tengan".

A diferencia de otras vacunas como la antigripal, la dosis contra el coronavirus puede ser colocada en cualquier momento del año, ya que "esta vacuna no tiene estacionalidad", resaltó la directora de Indemnizaciones de la provincia. Además, la provincia cuenta con unidades centinelas en hospitales públicos donde se realiza hisopado a quienes presentan síntomas respiratorios.

Los hospitales Carrillo, Lencinas, Lagomaggiore y Notti tienen unidades de vigilancia epidemiológica y realizan hisopados. Foto: Gobierno de Mendoza.

Para finalizar, volvió a hacer hincapié en la importancia de las vacunas y transmitió tranquilidad. "Tener el esquema al día, que es lo que siempre mencionamos -sobre todo viendo que en el hemisferio norte y en la región europea están en plena época de circulación viral y tienen aumento del número de infecciones respiratorias con predominio de gripe, no de covid-. Por lo tanto, hay que estar tranquilos, vacunarse y a retomar la costumbre de higiene de manos, ventilar los ambientes, no automedicarse y consultar al médico" en caso de síntomas, subrayó la responsable de Inmunizaciones.