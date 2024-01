El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alertas Meteorológicas Tempranas (SAT), pronostica para este lunes tormentas moderadas que podrían ser fuertes en cinco provincias argentinas.

Por la magnitud del fenómeno, se emitió un alerta meteorológica naranja para Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe, porque se esperan tormentas fuertes que pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Además, se emitieron alertas amarillas para Tierra del Fuego, Mendoza, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Alerta por lluvias y tormentas en 9 provincias con posible caída de granizo (SMN)

Por el alerta amarillo, el SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo y prestar atención ante la posible caída de granizo.