¿Consumidor final? Tendencias inevitables

Nadie lo reconoce. Porque no es como los demás…. “Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre .

La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les permite llegar más allá de las

determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor y la sustancia de las cosas” (Cáritas in Veritate–Benedicto XVI).

Lo único que nos falta es… lo que no podríamos ser sin el otro. Hay recuerdos que nos dan inmunidad… Y nos reconocemos prójimo…Como me creés te creés… ¡Así nos vamos haciendo como somos! Y entonces como podés soñar podés creer…

Ilustración de Juan Barros.

¡Así hacemos Argentina!

No es menos que nosotros.

No es mas que nosotros.

Somos como nos necesitamos.

Sos como podés creer.

Somos como podemos ser escuchados…

Hay tantas oscuridades…

¡Como me mirás me hacés creer!

Como me mirás puedo mirarme…

No es menos como Dios cree en nosotros.

A lo mejor no alcanza como nosotros creemos en Él…

El “tú” da cuenta del “yo”.

Todo lo que nos hace con el otro nos salva con el otro.

No tenemos menos que lo que somos.

Y somos como nos decimos la verdad…

Tratá de estar a tu alcance…

¡Te necesitás!

Tal como nos miramos la memoria respira…

Ilustración de Juan Barros.

No hay cárceles de sueños

No queríamos el tiempo porque siempre nos reclamaba algo…

¿Qué es el deseo?

Simplemente gracias por mirarme así...

Sobresalen las ilusiones…

“No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de eso, tengo en mí todos los sueños del mundo”

(Tabaquería – Fernando Pessoa).

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.