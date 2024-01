Victoria Villarruel estuvo en Jesús María y se emocionó con un regalo muy especial

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, estuvo presente en la velada del viernes del Festival de la Doma y el Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, luego de la invitación que le envió el intendente de esa ciudad, Federico Zárate.

Villarruel había adelantado en sus redes sociales que viajaría a la provincia para disfrutar de uno de los festivales más tradicionales de Córdoba, a donde llegó pasadas las 22 horas tras permanecer unos minutos en la municipalidad donde fue recibida por las autoridades locales y se le entregó el clásico poncho folklórico, como se hace con cada visita ilustre.

Luego fue trasladada al anfiteatro donde fue recibida por las autoridades de la comisión organizadora del Festival de Jesús María, en momentos en que en el escenario tocaban Los Carabajales. Fue entonces cuando Peteco Carabajal solicitó al público: "No se paren porque no llegó nadie". La frase causó distintas reacciones posteriormente en las redes sociales: hubo quienes tildaron al músico de "irrespetuoso" y otros que enmarcaron sus dichos en las protestas que los artistas vienen realizando ante las iniciativas del Gobierno de Milei de cerrar y recortar gastos en el área de Cultura.

Posteriormente, los conductores del festival le dieron oficialmente la bienvenida y se escuchó una ovación por parte de los presentes. Cada uno de sus pasos fue captado en un video que el Festival de Jesús María difundió en sus redes.

En diálogo con la emisora radial Cadena 3, que transmite en directo el evento, Victoria Villarruel aseguró que el viaje tuvo dos objetivos: apoyar al festival y agradecer a quienes votaron por la Libertad Avanza en las últimas elecciones. Cabe recordar que en Córdoba, la fórmula que llevó al Gobierno al binomio libertario obtuvo un gran caudal de votos.

Mirá el resumen de la visita de Villarruel al Festival de Jesús María:

Consultada sobre qué mensaje le daría al campo, afirmó: “Al campo le pedimos que tenga paciencia porque entendemos el sacrificio del que se levanta todas las mañanas de madrugada y hace un esfuerzo inmenso”.

Finalmente, opinó sobre el paro nacional convocado por la CGT y otros sindicatos para el próximo 24 de enero. Sobre el tema destacó que todos tienen derecho a manifestarse pero "respetando la ley, sin cortes de calles ni interrupción de servicios básicos".

“Nosotros escuchamos a todos y entendemos la situación de los trabajadores", afirmó la vicepresidenta y aseguró que todos los sectores están poniendo de su parte para salir de la crisis.

Un regalo que la sorprendió

La vicepresidenta fue recibida en el anfiteatro por el presidente de la Comisión Directiva, Juan López, quien la guió hasta el palco de autoridades y se mostró muy sociable con el público. Rápidamente se viralizó un video que ella misma luego compartió, en la que el relator del festival, Daniel Fazi, le convida un enorme mate.

Mirá el video de Victoria Villarruel tomando mate en el Festival de Jesús María:

Uno de los momentos más llamativos de la noche fue cuando, desde el público, un joven le hizo llegar un regalo a la vicepresidenta. Al ver el obsequio, una tradicional boina roja, Villarruel no dudó, se la puso de inmediato y le hizo señas al chico para que se acercara para saludarlo y agradecerle el gesto con un gran abrazo.

El joven en cuestión se hace llamar "Lunita" y es un reconocido instagrammer de la ciudad de Deán Funes. "Estaban todos queriendo sacarse las fotos. Y yo abrí una aplicación de mi celular y puse en letras Led ´Vice te amo´ con un corazón. El intendente de Jesús María lo vio y le mostró a Villarruel. Cuando me miró, le hice señas de que le iba a regalar mi boina. Primero me dijo que no, pero yo le decía que se la obsequiaba de corazón. Se la hice llegar por un guardia de seguridad, que la revisó primero. Y ahí le hice señas si podía sacarme una foto con ella. Y allí me dijo que fuera", contó el chico al diario Primer Informe.

"Así que me metí, fui trepando y llegué hasta allí para saludarla. Fue algo improvisado que me surgió en el momento", reconoció. Toda la secuencia de lo sucedido fue captada en un video que compartió emocionado en sus redes sociales.

Mirá el video de la secuencia que relata el instagramer en su cuenta @lunita_14k: