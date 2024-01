El tenor que homenajeó a Mar del Plata en un pueblo italiano de origen medieval

Los homenajes a Mar del Plata por su 150º aniversario, que se celebrará en febrero próximo, ya comenzaron, y el capítulo musical se dispone a quedar en la historia con puestas como la que prepara el tenor Miguel Silva Macías y un evento reciente que fue bisagra en su carrera.

El artista, con 16 años de trayectoria en el mundo de la lírica, contó a MDZ los detalles de un concierto especial que prepara para el próximo 20 de enero, en los jardines de la Villa Victoria, que será el corolario de una presentación que hizo en una ciudad italiana hermanada con su ciudad natal.

Al cumplirse 25 años del lazo que consolidó la ciudad bonaerense con Sant'Angelo in Vado, un pueblo de origen medieval de 4 mil habitantes —donde incluso hay una plaza llamada "Mar del Plata"—, a través de las sociedad de inmigrantes italianos afincados en la Costa Atlántica, el intérprete calificó a la experiencia como "emocionante y "espiritual", donde pudo versionar algunas composiciones de Astor Piazzolla.

Consultado por si nota algún tipo de la renovación del género, sostuvo que lo nota en pequeños cambios que se notan principalmente en la tecnología, por ejemplo con la inclusión de subtítulos en las principales casas de ópera.

Fragmento de la presentación del tenor en Dublín y Sant'Angelo in Vado

-¿De qué manera preparás tu próximo concierto, que se vive como una anticipo del aniversario de la ciudad?

-Con mucha alegría y muchas ganas. Estamos trabajando un montón por este concierto, esta gala que organizamos con una orquesta en el parque, con todo lo que significa el sonido, la iluminación, entre otras cosas. Nos llevó mucho trabajo pero estamos muy contentos.

-¿Cómo fue tu presentación en Sant'Angelo in Vado?

-En el mes de octubre tuve la posibilidad de brindar un concierto de ópera italiana y también de música argentina en Sant'Angelo in Vado, una ciudad que está hermanada con Mar del Plata y en ocasión de esos 25 años que se cumplían realizamos un concierto. Es un lugar muy hermoso que, por ejemplo, tiene una plaza en honor a Mar del Plata. Fue muy espiritual, conectar a la música marplatense y hacer alguna obra de Astor Piazzolla.

-¿Creés que los inmigrantes y sus descendientes son los principales amantes del género?

-Esta música está muy enraizada, a través de las asociaciones italianas, y por eso estas galas líricas al aire libre son algo importante para recuperar, porque desde el año 2015 se dejaron de hacer. Me parece que hay un público que las espera y las va a disfrutar muchísimo. Imagino a un público de italianos que vive en Mar del Plata y de no italianos; queremos que todos nos puedan acompañar en lo que esperamos que sea la vuelta de las grandes noches de gala y ópera.

-¿Y en tu carrera que significa volver a la Villa Victoria, con una propuesta ahora al aire libre?

-Esta producción es de María Paula González, una productora local que además es historiadora de arte y siempre reivindica los nombres de Victoria Ocampo, Bioy Casares, Borges, Stravinsky, te nombro personajes enormes del siglo 20 que han sabido estar acá y dejar su legado cultural. A este gran piano que tenemos acá (señala al interior de la casa), lo hemos usado mucho en los conciertos de cámara y es un lugar muy inspirador, por eso elegimos este espacio en ocasión de los 150 años de Mar del Plata. Es un espacio emblemático para la cultura de nuestro país.

En un momento hubo un ciclo en la ciudad, en este lugar, que se llamó 'Traiga su manta y escuche' y de alguna manera vamos a reflotar eso, no solo las galas, sino la invitación para que gente pueda venir con su reposera y su manta a buscar el lugar del jardín que más les guste. El evento que presentará el tenor en Villa Victoria - Afiche: María Paula González Producción

-¿Qué diferencia hay en cantar en iglesias vacías o semivacías, como en tu última gira europea, y en un escenario externo ante una multitud?

-Es un desafío, porque a nosotros nos preparan para cantar sin micrófono, sin amplificación. Y esto de amplificar, bueno, ya no nos propone un desafío mayor. Los cuidados de la voz son los de siempre, tratar de estar bien y usar nuestra técnica. Pero es un desafío. El viento, el clima, la orquesta, el monitoreo. Así que bueno, estamos en manos de buenos sonidistas y confiamos en que todo saldrá bien. Estos eventos al aire libre son muy energéticos.

-Entre todos los eventos que habrá por el aniversario de Mar del Plata, ¿qué tiene este de especial?

-La ópera es un género que a nivel local tuvo grandes representantes y perdió sus galas de verano, por eso es importante volver y hacerlo en esta casa tan emblemática con músicos de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, y bajo la dirección del maestro Jonas Ickert en el piano, y la soprano Rocio Giordano, del Teatro Colón de Buenos Aires. Pienso que va a ser un evento multisensorial.

-Hablando de las tradiciones de los italianos y de cómo permearon en la ciudad de Mar del Plata, ¿este género musical tiene algún tipo de renovación generacional?

-Creo que la renovación en la ópera está en la tecnología y no tanto en los compositores, aunque hay compositores contemporáneos, que tal vez no tienen una difusión masiva como puede tener un cantante popular o de música urbana, pero están. Existen. Pero creo que en nuestro género la tecnología es la que la que está dando esa renovación. Somos parte de una nueva generación, cantantes más jóvenes. Hoy en día se ponen subtítulos en las casas de ópera, se trabaja mucho mejor la estética de las luces, la iluminación, se usan pantallas. Entonces creo que toda esta renovación tiene que ver más con lo técnico o con lo estético que con el sonido. Nosotros seguimos cantando Mozart, Verdi, Puccini. Es lo que vamos a hacer.

Hace poco me presentaron una ópera que estrenaron el año pasado en Inglaterra, que habla sobre Facebook. Son dos personajes, un tenor y barítono que se conocen a través de la red social. Se están haciendo estas cosas aunque a nosotros nos llegan un poco más tarde. Nuestro oído está todavía muy acostumbrado a al oído romántico, al oído de la música de Puccini, de Verdi. Pero hay una renovación.

-Más allá de un género que por ahí de afuera se ve como canónico, ¿qué nos sorprendería encontrar en tu Spotify?

-Yo trato de nutrirme de distintos artistas y no me quedo escuchando solamente ópera. Hay alguien que me gusta mucho escuchar porque me parece muy creativo y entiende mucho la música de estos momentos que es Bizarrap. Tal vez alguien más más clásico diría "¿cómo te gusta eso?". La verdad que no lo sé. No soy quien para emitir un juicio valor, pero es alguien que me gusta, que me parece inspirador, súper creativo. Y me gustan mucho los compositores populares, como Pedro Aznar o Luis Salinas, de quien también me gusta muchísimo su música, su forma de tocar. Creo que un cantante de ópera tiene que nutrirse un poco también de la música popular, porque si no lo hace uno queda como acartonado en que la ópera, que es una estructura. La ópera es una orquesta hablando de cosas humanas como el amor, el desamor, el engaño, las pasiones y no hay mucho más que eso. Pero a veces uno se imagina que la ópera es algo de otro planeta y la verdad que no es algo de otro planeta. Son las vivencias del gran arte que está siempre, siempre, siempre emparentado con lo que le pasa al ser humano.

La entrevista completa de Miguel Silva Macías con MDZ