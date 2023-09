El urgente pedido a Nación por el Paso a Chile y el dato que alarma sobre el funcionamiento de la frontera

El Paso Internacional Cristo Redentor vuelve a ser noticia esta semana por el cierre prolongado de la frontera que une de forma terrestre a Argentina con Chile. Si bien el registro no es de días consecutivos, al finalizar este fin de semana se contabilizarán 60 días en los que el cruce internacional no funcionó. Alegan que es bastante más de lo normal en cada año. Qué dicen las autoridades y la queja de los usuarios y camioneros.

"Normalmente hemos tenido 20 o 30 días con el paso cerrado, este año lo estamos superando ampliamente en cantidad de días. El jueves se cumplieron 58 días que el cruce estuvo cerrado en lo que va del año y en la temporada invernal estuvo cerrado 41 días de los últimos 90. La situación es desesperante porque está todo parado", dijo Ricardo Squartini, presidente de los propietarios camioneros de Mendoza que llevan semanas varados en alta montaña. También se informó que son 4.000 los camioneros que se encuentran varados en la provincia.

Otra de las resonantes quejas tiene que ver con la situación del lado chileno. Los propietarios camioneros mendocinos indicaron que el trabajo de Vialidad del lado argentino se cumple, pero sorprende que desde Los Libertadores a Portillo haya una enorme cantidad de nieve en el camino, mientras que desde Portillo en adelante el camino se encuentra sin complicaciones. "En Portillo hay un sol espectacular. ¿Qué pasa que no se abre? ¿Por qué no lo limpian al camino? Del lado argentino se ha podido circular, pero lo principal lo estamos teniendo del otro lado, la gente va a esquiar hasta Portillo pero no puede cruzar", dijo Squartini en su reclamo.

La imagen de Portillo que generó indignación.

Sin embargo, un dato no menor es que piden la intervención de Cancillería de ambos países. "Yo creo que esto se ha ido de las manos a los coordinadores y es momento que después de tantos días intervenga la cancillería de los dos países para una solución por las pérdidas que estamos teniendo arriba de los camiones, son 20 o 21 días que esas cargas han salido de las fábricas. Las pérdidas económicas para el país son importantes, yo creo que debería intervenir Cancillería", afirmaron desde Aprocam.

Autoridades argentinas sostuvieron que el cruce internacional seguirá cerrado, al menos, hasta el lunes. Del lado chileno, marcaron que Aduana está elaborando un plan para fiscalizar a los camiones que buscan alternativas para entrar a Chile. El jefe del Departamento de Operaciones del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, Cristian Merino, le dijo a El Mercurio que "estamos aplicando un plan especial que consiste en reforzar los tres pasos que sugieren como alternativa a Libertadores. Es fundamental la colaboración de los transportistas. Buscamos colaborar con los flujos de comercio exterior desde y hacia Argentina por la relevancia que tiene para ambos países mantener el tráfico internacional".

Noticias Relacionadas La gran cantidad de días que lleva cerrado el Paso a Chile en 2023 y la furia desatada de los camioneros

Respecto a esto último, MDZ pudo saber que se estima una enorme pérdida en el sector de transporte. Según manifestaron serían aproximadamente 19 millones de dólares. El cálculo estimado sale de unos 250 dólares diarios entre sueldos del camionero, viáticos, seguros, ayudas y eso se multiplica por los 4.000 camiones varados en toda la provincia para poder cruzar y se le suma la cantidad de 20 días que lleva el Paso cerrado. "Se va a tener en esta temporada 60 días de inactividad, si bien una parte ha sido por fenómenos naturales, la otra gran parte ha sido por debido a la ineficacia de quienes detentan el poder en el manejo del Paso Cristo Redentor", insisten.

La frontera internacional seguirá cerrada hasta el 10 de septiembre inclusive producto del alerta temprana por nevadas y condiciones meteorológicas inestables en alta montaña que persistirán hasta ese día. Sin embargo, no hay una fecha establecida para la apertura del paso y se espera por las novedades luego del fin de semana.