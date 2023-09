El comentario cómplice de Francisco a Sylvester Stallone durante su visita al Vaticano

Sylvester Stallone visitó al papa Francisco en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. El argentino rompió el hielo, en meido de la formalidad de los saludos y sorprendió a su interlocutor con un comentario cómplice.

EL clip se viralizó rápidamente. Y no es para menos. Tanto Francisco como el actor de Rambo suelen estar en el radar de los paparazzi. Aunque de alguna manera está al frente de la escena, el protagonista no fue -esta vez- el actor y cineasta estadounidense sino el líder de la Iglesia católica.

Con el estilo descontracturado que lo caracteriza, Francisco se tomó el tiempo para saludar a la familia Stallone. El actor le presentó a su esposa Jennifer Flavin y luego a sus tres hijas. "Tres, ¡cuántas!", comentó Francisco mientras saludaba a Sophie, Scarlet y Sistine. Luego el pontífice saludó a Franck, hermano del cineasta.

Formal, Stallone agradeció al papa por haberlos recibido dentro de su ajustada agenda. y no pudo evitar manifestar su admiración ante el artista. Y Francisco respondió que se sentía honrado. "Crecí viendo tus películas", le dijo descontracturando por completo la escena.

El actor, entonces, tomó el guante y preguntó: "¿Listo? Boxeamos...", Y llegó a levantar los puños justo antes de que todos rieran y Francisco hiciera también un gesto de pelea.

Qué dijo Sylvester Stallone de su visita al Vaticano

El actor norteamericano había hecho declaraciones tras visitar el Vaticano en otra ocasión. "Fue un momento muy raro y especial", escribió en sus redes sociales. Y añadió: "¡Se me permitió tener las llaves que abren todas las puertas de toda la Ciudad del Vaticano! ¡Incluida la Capilla Sixtina!".

Entonces, también comentó: "Me alegro mucho de haberle puesto a nuestra hermosa hija este hermoso nombre: 'Sistina'. … Por supuesto que no me perderían de vista con las llaves… ¡No los culpo!".